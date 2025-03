Diputada kicillofista "pudrió" el debate para tratar el futuro de las PASO en la provincia de Buenos Aires

Tras el pase de pelota de Axel Kicillof en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense para que la casa de Leyes de la Provincia defina con "celeridad" que va a pasar con las PASO, y desde los diferentes sectores opositores recogieran el guante pidiéndole al gobernador que envíe un proyecto, Diputados se reunió en la Comisión de Reforma Política y del Estado para empezar a dar las primeras puntadas del cronograma electoral bonaerense.

El encuentro de la comisión, clave para definir el futuro de las primarias en la Provincia, tenía como objetivo empezar a "conversar" sobre los diferentes proyectos legislativos presentados para suspender/eliminar las PASO en territorio bonaerense y fijar nuevas reuniones para escuchar la postura de los autores de las iniciativas, del Ejecutivo, de la Junta electoral y del juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla.

Como establece el reglamento de la Cámara, la reunión de la Comisión de Reforma Política y del Estado, la segunda desde que se formó en el 2023, la convocó su presidente, el radical Emiliano Balbín (bloque UCR +Cambio Federal), y contó con la asistencia perfecta de sus 7 miembros: la vicepresidente Nazarena Mesías (bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN); la secretaria Susana González (Unión por la Patria); y los vocales Gustavo Cuervo (Bloque Unión, Renovación y Fe); Laura Richinni (Bloque PRO) y las diputadas de Unión por la Patria Micaela Olivetto y Margarita Recalde.

Por el "supuesto" consenso que hay en los diferentes bloques legislativos, todo hacía suponer que la reunión de la Comisión de Reforma Política y del Estado se iba a desarrollar sin inconvenientes, más allá de alguna chicana.

El diputado Emiliano Balbín, en la punta de la mesa, presidiendo la Comisión de Reforma Política y del Estado.

Pero eso no ocurrió. Tras los saludos de rigor, y luego de que el presidente de la Comisión abriera el encuentro, tomó la palabra el "libertario blue" Gustavo Cuervo para mostrar su solidaridad con el pueblo de Bahía Blanca. Paso seguido, la secretaria de la Comisión, Susana González, también manifestó su acompañamiento y solidaridad con los vecinos bahienses para agregar rápidamente "a este circo no me presto, es un chiste", y posteriormente levantarse e irse dando un portazo, no sin antes decirle al diputado Balbín: "Me llama la atención que te prestes a este circo. Hay más medios que miembros. Tuvimos dos reuniones y ahora dicen que no queda claro. El gobernador fue más que claro, o no tenés comprensión de texto o me tomas el pelo. Las internas del oficialismo las resolverá el oficialismo".

La diputada, cargando contra los legisladores opositores, y mezclando un poco los temas que debía tratar la comisión con la situación de Bahía Blanca y los incidentes en el Congreso de la Nación, afirmó: "Demorar esto para que el gobernador no tenga tiempo y tenga que convocar, primero con lo de Bahía Blanca y después con lo de la represión de la plaza para que vos convoques a este circo. El desdoblamiento lo va a definir el gobernador. Te aprecio un montón –le espetó a Balbín-, pero a este circo no me voy a prestar. Esto no es un chiste, vemos el sufrimiento de miles y nos convocan a una reunión informativa, así que cuando me convoques a votar voy a estar acá".

Lo cierto es que el cónclave de la Comisión no tenía un temario a seguir, de ahí el enojo de la legisladora kicillofista, que, como se diría vulgarmente, fue a "pudrir" la reunión y lo consiguió porque el encuentro no duró más de 5 minutos.

La diputada kicillofista Susana González

Al término de la frustrada reunión, el diputado del bloque Unión Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, afirmó: "Llegamos a esta situación por falta de definición de los bloques y probablemente del Ejecutivo también. No se pueden poner de acuerdo sobre qué quieren en concreto".

Y "picanteando" la situación remarcó: "Evidentemente están discutiendo algunas cuestiones que no se dicen de cara a la sociedad. Como es el tema de las reelecciones de los intendentes, que tanto los del oficialismo como los de la oposición están presionando con fuerza, o si el gobernador va a desdoblar las elecciones y eso hace que no se pueda avanzar. Nosotros tenemos posición tomada, estamos por la eliminación de las PASO y consideramos que tarde o temprano hay avanzar hacia la boleta única".

Por su parte, Emiliano Balbín, en diálogo con MDZ dijo: "Kicillof debería imitar a Javier Milei y a Jorge Macri y mandar un proyecto a la Legislatura sobre la suspensión de las PASO para que podamos cerrar cuanto antes este tema".

Asimismo, afirmó que la próxima semana volverá a convocar a la Comisión e invitará a que den su opinión los diputados autores de los proyectos para suspender las PASO: los mismos son Rubén Eslaiman (FR), que su proyecto tiene estado parlamentario; Matías Ranzini (PRO); y Gustavo Cuervo (Unión Renovación y Fe). También anticipó que convocarán al ministro de Gobierno Carlos Bianco; y al juez federal con competencia electoral en la provincia Alejo Ramos Padilla, entre otros.

La comidilla entre los asesores y los pocos legisladores que caminaban por los pasillos de la Legislatura bonaerense era el desplante de la diputada kicillofista Susana González. "Está claro que esto es consecuencia de la interna del oficialismo porque Kicillof no tiene pelotas para enfrentar a Cristina y la Cámpora", afirmó a este diario un diputado opositor tras enterarse de lo sucedido.

En tanto, uno de los integrantes de la Comisión de Reforma Política y del Estado, sostuvo: "Nos acusan a nosotros que en esta comisión no trabajamos, pero cada vez que se intentó convocarla, el oficialismo y sus aliados la vaciaron".

La pregunta que quedó flotando, sin respuesta, es por qué el kicillofismo "pudrió" la reunión, cuando fue el gobernador quien pidió "celeridad" a los legisladores para definir el tema.

Lo cierto es que la cuenta regresiva para definir si hay o no PASO, y cómo será el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires, hace rato empezó a correr. El gobernador tiene tiempo hasta el 26 de abril para que los bonaerenses sepan cómo, cuándo y cuántas veces van a votar este año. Como dijo un viejo conocedor de la Legislatura bonaerense, "los temas electorales son potestad del gobernador. Siempre fue así y seguirá siendo así".