Reaparece Cristina Fernández de Kirchner, luego de una semana complicada para el kirchnerismo

En una semana marcada por la aprobación del DNU que le permite al Gobierno pactar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y tras la ruptura en el bloque de Senadores de Unión por la patria, Cristina Fernández de Kirchner hablará este sábado en un Congreso educativo.

"El sábado vamos a participar del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar” que se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Van a poder seguir la charla a través de mis redes sociales", reza la publicación subida a su perfil de X.

Flyer del evento en el que participará CFK.

Unión por la Patria sufrió tres derrotas en materia legislativa. En primer lugar, no pudo frenar la ratificación del DNU 179/2025 en la Cámara de Diputados. Asimismo, no logró juntar quórum para dar lugar a la sesión especial convocada por el espacio kirchnerista, con el fin de extender la movilidad jubilatoria próxima a vencerse. Por último, no pudo tratar los pliegos de Ariel Lijo y García-Mansilla en el Senado y sufrió la división en su bloque de la Cámara Alta.

Esta semana, la exvicepresidenta bajo la gestión de Alberto Fernández reunió de urgencia a las autoridades del PJ nacional con el fin de marcarle límites al tratamiento del DNU que dio lugar a un nuevo acuerdo con el Fondo. En ese sentido, el panperonismo emitió un comunicado rechazando la medida, pero no alcanzó.

En el Senado, los gobernadores desafiaron la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y armaron otro espacio que seguirá siendo parte del interbloque de Unión por la Patria. El nuevo espacio legislativo estará conformado por los senadores Fernando Aldo Salino de San Luis, Carolina Moisés, de Jujuy, Guillermo Andrada por Catamarca y Fernando Rejal, por La Rioja. Salina estará a cargo de la presidencia del bloque, mientras que Moisés ocupará la vicepresidencia.