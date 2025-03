Dudas y certezas: cómo impactan los cambios de la ley de Tránsito en Mendoza

El Gobierno Nacional instauró cambios esta semana en la ley de Tránsito, a través del decreto 196/25, que tendrá implicancias importantes en Mendoza -más allá que tiene algunas cuestiones de legislación que las ha resuelto a nivel local- en el resto adhiere a la normativa nacional.

No obstante, hay todavía más dudas que certezas por parte del propio Gobierno respecto a cómo se implementarán todas las decisiones que se tomaron en la gestión de Javier Milei, y aguardarán a una reunión interna esta semana con la Nación para tener mayores detalles, según confirmaron a MDZ fuentes del Poder Ejecutivo.

Mejoras para los conductores a la hora de realizar la RTO

Donde prácticamente no hay dudas es en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), donde hay novedades positivas de acuerdo a cada cuánto se deberá realizar el trámite.

Si bien la ley marcaba que a partir del tercer año de patentamiento del vehículo se debía realizar la RTO, la modificación la lleva a los 60 meses "de gracia", por lo que el primer trámite pasará a hacerse a los cinco años de antigüedad del auto.

A partir de allí y hasta los 10 años de antigüedad, el trámite se deberá hacer cada dos años; y luego de los 10 años de antigüedad en adelante, se tendrá que realizar todos los años.

La RTO tendrá cambios en Mendoza.

Por otro lado, Nación habilitó a "toda la red de concesionarios oficiales para que puedan hacer la RTO y también a los talleres que se registren para ello (y cuenten con el instrumental necesario)". Desde el Gobierno se jactaron de haberlo establecido con anterioridad.

"Fue un registro abierto siempre. Rompimos con la lógica de sistema cerrado que se había licitado en 2014 y que tiene el resto del país", dijo el ministro de Gobierno, Natalio Mema, en redes sociales.

Poca claridad con la licencia de conducir

Sin embargo, las dudas aparecen con las modificaciones que tienen que ver con las licencias de conducir.

El Gobierno Nacional decretó que la Licencia será digital y no tendrá vencimiento. Al respecto, la norma marca que solamente se exigirá una renovación del estado psicofísico de los conductores, que deberá ser emitido por médicos que estén registrados para otorgar dichas certificaciones.

También cambian los plazos, lo que podría significar un problema a futuro para los mendocinos, ya que se expresa en la ley nacional que hasta los 65 años, la actualización de los datos psicofísicos serán necesarios cada cinco años; entre 65 y 70 años, cada tres años; y los mayores de 70, todos los años.

En diálogo con MDZ, Orlando Corvalán, el Director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, señaló que Mendoza es "pro cambio" y que la provincia intentará a futuro "compatibilizar" las modificaciones en todas las reformas, salvo en donde ha hecho "reserva" de establecer sus propios parámetros.

En primer lugar, expresó que "por el momento la renovación en Mendoza la indica la licencia de conducir con el plástico" y que todo seguirá igual en esos ámbitos, al menos en estos meses. De esta forma, hasta los 65 años el carnet durará 10 años, cinco años entre los 66 y 75; y tres años luego de los 75 años.

"Hoy no tenemos licencia remota. Iremos camino a eso, pero hoy no está. La licencia será digital y de forma opcional la podrás solicitar", agregó.

De igual forma, dijo que respecto a los certificados psicofísicos, en Mendoza si finalmente se termina implementando lo nacional, no sería particularmente beneficioso para los mendocinos, teniendo en cuenta que, hasta los 65 años, el carnet tiene vigencia por 10 años; y bajaría con la presentación del psicofísico, a cinco años.

En tanto, marcó que, tal como sostiene Nación en el decreto, podría ser "cualquier médico particular que tenga la registración, que podría ser una matrícula, quien otorgue ese psicofísico". "Todavía eso no se ha definido, pero sí habrá una registración", adelantó.

Cambios de domicilio y mayores dudas

Nación determinó también que se eliminará la obligación de renovar la licencia cada vez que se realiza un cambio de domicilio (actualmente el usuario tiene 90 días para hacerlo, si no, se le vence el carnet).

Sin embargo, Corvalán declaró que "por ahora quien cambie el domicilio deberá seguir informándolo. El problema de Nación es que la modificación de datos está por ley, y la ley establece que uno tiene que denunciar el cambio, aunque se vaya a vivir a la casa de al lado", ejemplificó.

No obstante, agregó el funcionario que Mendoza tarde o temprano modificará la ley, si es que no llega a quedar firme a nivel nacional. "Es un trámite engorroso. Nosotros proponemos que Mendoza sea una sola jurisdicción y que no impacte un cambio de domicilio. Pero actualmente hay que informar el cambio y renovar el carnet, si no, vencerá la licencia".

Municipios, expectantes

Por otro lado, se sabe que gran parte del beneficio de los carnets de conducir los reciben las comunas, que tienen en sus manos el servicio y que cobran tasas por los trámites. Ante esto, hay una suerte de expectativa e incertidumbre a futuro respecto a qué podría ocurrir con los centros de emisión si, al poder utilizar el carnet remoto o digital, cae la cantidad de emisión de plásticos.

Por ejemplo, -sin contar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito- en Godoy Cruz la tasa municipal para la licencia de conducir particular es de $7.000 ; mientras que en Maipú, la licencia cuesta $18.216; o la Ciudad de Mendoza, donde esa tasa cuesta $17.600.

"Estamos a la espera, pero no queremos confundir. Por ahora no creemos que algo cambie, y seguiremos en los próximos meses con la emisión del plástico", sostuvo Corvalán.