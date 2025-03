Axel Kicillof decidió avanzar solo, suspende las PASO y se aleja de CFK y Massa

Luego de la reunión en la que Cristina Fernández de Kirchner presidió en el Partido Justicialista nacional, y cuando casi todos los participantes de la reunión formal se retiraron, se reunió con Sergio Massa, Máximo Kirchner y un intendente del cual nadie quiso decir quién fue.

La charla tuvo como eje central qué hacer de cara a las próximas elecciones bonaerenses, donde estos protagonistas difieren sustancialmente en el camino que pretende adoptar Axel Kicillof, uno de los pocos candidatos para proponer en el futuro y gobernador del principal distrito electoral del país.

Sin embargo, hoy a la mañana, los legisladores más cercanos al gobernador presentaron por su cuenta, sin concertarlo con los otros miembros del bloque de Unión Por la Patria, un proyecto de ley para suspender las PASO en este año electoral.

Los Kirchner y Sergio Massa trataron de encontrar un camino para encauzar la discusión crucial que mantienen con Axel Kicillof, aunque después de fijar un borrador de posibles salidas a la tensión que hoy todavía se mantiene muy fuerte. Inclusive entre los propios referentes reunidos en la tarde del martes. Mientras que los Kirchner pretenden que las elecciones se realicen el mismo día que fueron convocadas las nacionales, de manera concurrente, el excandidato presidencial prefiere hacerlo un mes después porque, presume, Javier Milei se verá obligado a devaluar definitivamente y eso generaría un malestar económico que los beneficiaría políticamente.

A pesar que todos los sectores están trabajando para evitar las PASO y pretenden conseguir la unidad, el miércoles, en la Cámara de Diputados bonaerense, hubo una fuerte discusión entre el presidente del bloque de Unión por la Patria y referente de La Cámpora bonaerense, Facundo Tignanelli, con la diputada aliada a Kicillof, Susana González, quien había amenazado con estar cerca del recinto, con otros once legisladores que apoyan el plan de emancipación del gobernador, para participar de la sesión especial convocada para este jueves a la mañana si los opositores libertarios, originales y "blue", más el apoyo del PRO, necesitan de su auxilio para suspender las PASO.

"¿Vos vas a bajar al recinto con los mismos que la semana pasada reprimieron a los abuelos y hoy van a votar para seguir endeudando el país?", le preguntó a modo de definición Tignanelli. Por supuesto que González respondió que nada que ver, pero lo que quedó muy claro es la distancia que mantienen las partes que deberían conseguir la unidad. La actitud de hoy a primera hora ratifica que los puentes cada día se dinamitan más entre ambos lados de la orilla y que Kicillof decidió ir por las suyas, sin esperar aprobación o autorización de la otra parte.

A pesar de que fue el propio gobernador el que dejó trascender su deseo de unidad a través de diferentes dirigentes. En algunos casos, a sabiendas que sus interlocutores mantienen una muy estrecha relación con Cristina Fernández de Kirchner. Su deseo es que no haya ni internas ni ruptura, se suspendan las PASO y desdoblar, para el mes de julio o agosto, las elecciones provinciales, algo que no tendría mayor reparo en los intendentes.

Sin diálogo. Con mediadores, pero sin acuerdo aún.

Para que esto suceda, tal cual han dejado en claro los aliados a los Kirchner, tiene que haber un diálogo directo entre la expresidenta y Axel Kicillof. Fuentes cercanas a Sergio Massa creen que esa reunión se va a dar, pero que él preferiría estar lejos en ese momento. ¿Sabrá que el gobernador podría pasar momentos muy difíciles?

Un funcionario provincial, directamente, cree que ese diálogo cara a cara nunca pasará. "Olvidate que se de. No se van a sentar en una charla o reunión los dos solos. Esto, si se arregla, y yo creo que sí, se cerrará entre los que estamos abajo, pero no con ellos cara a cara".

"Está todo muy podrido. Así y todo nadie quiere exponerse y si hay una PASO, creo que le ganamos", se envalentonó el kicillofista que igualmente cree que, si hay unidad, "nada será lineal, varios van a irse por afuera".

En algunas mesas, entre las que están Andrés "El Cuervo" Larroque, Jorge Ferraresi, Mario Secco, Juan Zabaleta, Julio Zamora y, más independiente, Fernando Gray, la idea es animarse a "armar dos frentes diferentes, uno con Cristina como referente y otro con Kicillof. En este caso, Ella se quedaría con todo lo que tiene, que es más del 20%, y nosotros también porque los que no quieren cerrar con La Cámpora vamos con el gobernador".

Esta estrategia se ha utilizado en el pasado cuando el peronismo no pudo incluir a todos los sectores en un mismo acuerdo y desperdigó sus candidaturas a través de segundas listas o "muletos" como las que presentó Saúl Ubaldini, la Renovación de Antonio Cafiero, o variantes más de derecha como MODIN, PAUFE, PAIS de José Octavio Bordón y, en los últimos tiempos, Unión Celeste y Blanco de Francisco De Narváez.

"Sería muy inteligente de nuestra parte hacer eso. Pero no veo que suceda. No hay voluntad para que, al otro día, todos nos encontremos y digamos 'bueno, sacamos más del 40%, ganamos, ahora seguimos unidos'. El que ganó va a reclamar por su derecho a conducir, y el que perdió quedará tan dolido que buscará otros espacios para volar", se sinceró el funcionario que sabe que no hay manera de que se produzca esa reunión que destraba todo.