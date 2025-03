Milei defendió el nombramiento de los jueces Lijo y García-Mansilla ante los "ñoños republicanos"

El presidente Javier Milei defendió este domingo los nombramientos en comisión que hizo en la Corte Suprema y cuestionó a quienes critican el DNU 137/2025, que establece el nombramiento de los nuevos jueces: los llamó "ñoños republicanos".

"Hay que tener cuidado con los ñoños republicanos, que cada cosa que no les gusta dicen que es inconstitucional", subrayó Milei mientras hacía un gesto burlón. En declaraciones a LN+, el mandatario nacional destacó que "el nombramiento es por este período legislativo", por lo que consideró que si a la oposición no le gusta, "el Senado debería hacer su trabajo" y tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

"Acá hay que tener mucho cuidado con los ñoños republicanos y el problema es que no les gusta, y como no les gusta dicen que es inconstitucional", manifestó el primer mandatario.

Además, al justificar la decisión del Gobierno, replicó: "La mejor muestra de que está dentro de las reglas, está dentro de lo que es el artículo 99 de nuestra constitución", y añadió: "La propia Corte le tomó Juramento a García-Mansilla, con lo cual, claramente, está dentro de las reglas".

"Los jueces superaron todas las instancias y, sin embargo, el Senado no los sacó. Yo podría haber sacado el decreto el 21 de noviembre, ¿y qué hice? Lo mande a extraordinarias, le di al Senado otra oportunidad. Si el Senado, por hacer politiquería barata, no deja que funcione la Corte como tiene que funcionar, es un escándalo. Entonces qué hice, lo mandé por decreto. Hubieran votado y listo, y no votaron", disparó el presidente libertario, y añadió: "La justicia está recontra manoseada y lo único que hacen es politiquería barata. Cada uno quiere meter su propio juez".

El Presidente remarcó la figura de Lijo y dijo que "es juez federal que está pidiendo una licencia y una vez que es aprobada" jurará para integrar la Corte.

Al ser consultado sobre el rechazo de Mauricio Macri al nombramiento por decreto de los jueces, Milei expresó: "¿A usted le gustan todas las cosas de alguien? Ni a su mujer le deben gustar. Es un problema de preferencias, y que Lijo a tenido causas muy sensibles, a muchos les ha dolido el bolsillo con Lijo".

Por otro lado, Milei destacó que el juez federal es "especialista en narcotráfico y ciberdelito", lo que lo encuadra en la mirada del Gobierno sobre el combate con el narcotráfico.