Inédito: Martín Menem silenció a Marcela Pagano y ella le respondió con un megáfono

El debate en la Cámara de Diputados por el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se volvió un escenario para resolver viejos rencores. Al menos así fue en el caso del titular del cuerpo, Martín Menem, con la diputada libertaria Marcela Pagano, que tras ser silenciada mientras increpaba al riojano sacó un megáfono de su bolso y redobló sus críticas hacia el dirigente de su propio espacio: "No le tengo miedo. Yo trabajo para Javier Milei, no para usted".

El insólito episodio surgió cuando Pagano tomó la palabra y cruzó a Menem por un audio suyo que circuló en medios de comunicación y redes sociales donde pedía a su bloque "estar a los gritos, nada pacífico" y se la habría mencionado. "Si usted me puede dar explicaciones a mí y a todo el pleno, sería muy interesante porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político, y usted, aquí, tiene facultades delegadas por este pleno”, inició la periodista.

La disputa entre los correligionarios libertarios se remonta a un episodio de abril del año pasado, cuando los integrantes de la Comisión de Juicio Político -un espacio fundamental por su poder de eventualmente destituir al presidente- eligieron a Pagano como su máxima autoridad. Sin embargo, esto fue desconocido por Menem y la Casa Rosada, dejando acéfala a la comisión y provocando un cisma en el bloque oficialista que derivó en la salida de Oscar Zago, que había apoyado a la periodista.

Por su parte, Pagano decidió permanecer en el bloque a pesar de las fricciones, que este miércoles llegaron a un punto cúlmine. "Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por los diputados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara. Y yo no voy a claudicar con las instituciones”, le remarcó Pagano a Menem, a quien acusó de cometer un "exceso" en sus facultades.

"No me calle, porque ¿sabe qué, Martín Menem? Interrumpir al orador es de fascista”, disparó la diputada, que se encontró con que su micrófono había sido silenciado. Inmediatamente, en una escena insólita, Pagano sacó un megáfono verde de su bolso y le reclamó a los gritos al presidente de la cámara baja que "ponga el audio donde dice que arregló con todos los bloques para desconocer el acta".

"¿Sabe qué? No le tengo miedo Martín Menem; yo trabajo para Javier Milei, no para usted", sentenció Pagano, despertando los aplausos de parte del recinto. "La llamo al orden, le recuerdo el reglamento, no se puede leer ni usar audios en esta Cámara", replicó Menem con calma, para darle nuevamente la palabra a la diputada Lourdes Arrieta.