En vivo: Diputados trata el DNU del acuerdo con el FMI en una sesión escandalosa

Este miércoles se espera una jornada turbulenta en la Cámara de Diputados, cuyos miembros dieron quorum a las 10:24 a fin de debatir en una sesión especial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, a través del cual el Gobierno quiere llegar a un acuerdo y contraer nueva deuda con el FMI. La primera hora de sesión estuvo marcada por gritos y chicanas, sobre todo contra el presidente del Cuerpo, Martín Menem.

Legisladores de diferentes bloques protagonizaron altercados en este primer tramo. Entre ellos, no pasó desapercibido el insólito pedido del correntino Lisandro Almirón a Oscar Zago, que le propuso "darle un pico". Cabe recordar que la semana pasada, ambos se lanzaron a una lucha cuerpo a cuerpo mientras se intentaban determinar las autoridades de la comisión de Juicio Político.

Hay esperanzas por parte del oficialismo y algunos miembros del PRO de conseguir la aprobación de este DNU y que se concreten las operaciones de crédito público del Programa de Facilidades Extendidas. Se espera que la votación cierre por la tarde de este miércoles, pero lejos de terminar ahí, luego se intentarían tratar proyectos vinculados con la situación de los jubilados, mientras esperan protestas afuera del Congreso.

El objetivo es conseguir los 130 votos, que La Libertad Avanza presume con seguridad tener. Teniendo en cuenta que se aprueba con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes, no hay que pasar por alto que 39 de los diputados son libertarios, y se les suman los 37 del macrismo.

Luego podrían tener el apoyo de unos 20 legisladores de la UCR que trabajan dentro del bloque de Rodrigo de Loredo, el más dialoguista con el Gobierno, y miembros de Unión por la Patria que se fugarán. Por su parte, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también anticipó que votará a favor del decreto.

Por fuera del Congreso se espera una nueva manifestación contra del ajuste a los jubilados. De hecho, debido a este panorama el Presidente decidió cancelar el viaje que tenía previsto hacer a Israel este sábado próximo.

El megáfono de Marcela Pagano

No pudo pasar desapercibido el megáfono que la diputada libertaria Marcela Pagano sacó en plena sesión. La periodista se enojó con el presidente del Cuerpo por cortarle el micrófono mientras hablaba, sacó el aparato y comenzó a gritarle con él, quejándose por el silencio.

Almirón le pidió a Zago que le dé "un pico"

Cuando tomó la palabra el correntino Almirón, hubo fuertes interrupciones por los constantes gritos de miembros del Partido de Izquierda, Biasi y Nicolás del Caño, así como del ex libertario Zago. Chicanearon y abuchearon al diputado, mientras este recordaba la millonaria deuda que le dejó el país el estatizar YPF y el "plan platita".

"No voy a dejarme guiar por las pasiones y especulaciones de ustedes. Zago, perdón, perdón a todos ustedes. Piensen en la Argentina y en los que están afuera, carajo. Que no se le cae los anillos a nadie por pedir perdón. Aún cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importante", exclamó el correntino.

Pero, ante los gritos de su par con el que tuvo fuertes altercados la semana pasada, Almirón se dio vuelta y le gritó: ¡Zago! ¿Qué querés? ¿Que te dé un pico? ¡Vení, Zago querido, vení!". Acto seguido, se levantó y mirándolo de frente lo invitó a acercarse con los brazos abiertos para besarse.

Tensos cruce entre Menem con Martínez y Biasi

El diputado santafesino de Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó el escándalo desarrollado la semana pasada, cuando distintos legisladores de La Libertad Avanza se cruzaron a golpes e insultos. También aseguró que el DNU que mandó el Gobierno es un abuso de poder.

El presidente del Cuerpo lo interrumpió cuando su tiempo se acabó y el kirchnerista replicó: "¿Pero qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? ¡Vení a laburar! Quedate a laburar. Vos pedís respeto y después vos no lo cumplis". El oficialista replicó que "le va a llamar al orden" a lo que Martínez replicó: "Llamalo a Almirón que cagó a palos a Zago. ¿Quién te crees que sos?".

Para cerrar este cruce, el titular del Cuerpo reiteró con calma que le estaba quitando tiempo a su bloque mientras se definía el plan de labor. Pero, a menos de una hora de iniciada la sesión especial, recibió el grito de más miembros de la Cámara.

Siguió la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi, que a los gritos pidió que no se vote por una mayoría simple sino especial. Exigió que la policía se aleje del Congreso y lo despeje. Así, exigió llamar a votación nominal a la moción de orden que hizo su bloque para pasar a un cuarto intermedio. "¿Quieren convocar a un Estado de sitio? Impídale que este Gobierno lo convoque", exclamó.

Menem consultó para cuándo pedía ir a un cuarto intermedio a lo que la legisladora retrucó: "No se haga el gil. Es para ahora. Entre nosotros no nos hagamos los giles. Se termina de resolver y volvemos a este recinto". No obstante, la moción resultó negativa y despertó los gritos de los bandos izquierdistas.

Silencio por las madres de Espert y Araujo

La sesión también dedicó un minuto de silencio por los fallecimientos de Norma López de Espert y María del Carmen Verón de Araujo, madres de los diputados José Luis Espert y María Fernanda Araujo, ambos legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza.

El economista, que será candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires para representar al bando libertario, se encontraba presente en el recinto y fue saludado por varios de sus pares.

Próximas sesiones del día

Se prevé que a las 16 se cierre la sesión de forma afirmativa. Posteriormente, a las 17, se prevé iniciar el Plenario por Comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Y a las 18, se desarrollará el Plenario por pedidos de informes y pedidos de Interpelaciones.