Futuro incierto para Larreta y Bullrich en el PRO: advertencias y negociaciones abiertas

Con una golpeada relación con La Libertad Avanza y en plena semana de definición de las alianzas electorales, el PRO pacta a contrarreloj quiénes van a ser sus socios y enemigos. Frente a ello, el futuro de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es incierto y podrían quedar contra las cuerdas por jugar por fuera del partido; no obstante, aún no se definió expulsarlos y las negociaciones parecen estar abiertas.

Lejos de ser una medida firme o una advertencia explícita, habría sido tan sólo una propuesta de un decisivo miembro del espacio, durante una reunión por Zoom llevada adelante el domingo 16. Desde el bando reiteraron en que no hay ninguna definición en ese sentido, aunque podría llegar este viernes, cuando la mesa ejecutiva de Mauricio Macri vuelva a congregarse de forma presencial en su sede.

La carta orgánica del partido explica que si un afiliado compite en contra del PRO es autoexpulsado. Y aunque parece haber un malestar generalizado dentro del partido hacia ambas figuras, que protagonizaron la cruda interna del 2023 que debilitó y terminó de desarticular a Juntos por el Cambio, por decisión del líder no se expulsará a ninguno.

El PRO aún no definió expulsar a Bullrich y Larreta.

En pleno cierre caliente de listas, se habla de una negociación abierta con el exjefe de Gobierno porteño, a fin de que no le quite votos al macrismo: una opción viable es que sea candidato en octubre y se coloque a alguien de su armado en la lista amarilla. Mauricio Macri, según cuentan fuentes del espacio, es el encargado de negociar. No hay que pasar por alto que Rodríguez Larreta podría anunciar este lunes su candidatura desde el MAD, y de la mano de ello una lista aparte en la elección de legisladores porteñas, que se desarrollará el 18 de mayo.

Paralelamente, se especula con que la ministra de Seguridad podría ser candidata por La Libertad Avanza en los comicios de octubre, mientras convence a los bullrichistas porteños y -sobre todo- bonaerenses de que abandonen el equipo macrista y se unan al armado violeta.

En el interín, no se descartan del todo los acuerdos con la UCR, o por lo menos no en la Provincia de Buenos Aires, donde el tablero electoral está fuertemente polarizado entre el kirchnerismo y los libertarios. Esta semana se presentarán las alianzas, y el sábado 29 las listas.

La foto de Milei con Ritondo y Santilli

Para sumarle otro tenso capítulo al armado electoral del macrismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó vía X una foto de: Javier Milei; la secretaria general, Karina Milei; el asesor y allegado a la hermana del presidente, Eduardo "Lule" Menem; y el titular de La Libertad Avanza en Provincia, Sebastián Pareja; junto a los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli.

A pesar de que forman parte de la mesa ejecutiva del espacio macrista, desde hacía tiempo se venía especulando con un fuerte acercamiento por parte de ambos al oficialismo, aunque sin ánimos necesarios de dejar la bancada amarilla. Además del acercamiento a la UCR, se adelanta un pacto PRO-LLA en territorio bonaerense.

"Lule" Menem, Javier Milei, Sebastián Pareja, Karina Milei, Cristian Ritondo y Diego Santilli.

"Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor", redactó Adorni.

La reunión estaba pactada desde la semana pasada y, efectivamente, su objetivo es avanzar en una posible alianza en Provincia. El bando de Macri insiste en que "para ganarle al kirchnerismo, las opciones de cambio tienen que ir juntas". Se trata del primero de varios encuentros que tienen planeados, a la espera de un acuerdo para los próximos meses y bajo conversaciones con "buena sintonía".

Adelantaron que se trata de una integración y no una fusión, donde buscan que participen más actores. A pesar de la propuesta de Milei de ir "a todo o nada" juntos, la idea es acompañarse en la mayor cantidad de distritos posibles, entendiendo que en Ciudad no parecen haber muchas chances de aliarse.

La campaña del PRO en la Ciudad: lejos de Larreta

No parecen haber dudas de que el partido que preside Macri enfrenta una de las elecciones más decisivas de su historia rumbo a la votación porteña del 18 de mayo, para renovar la mitad de la Legislatura. La estrategia electoral pasará por la "gestión de la Ciudad", entendiendo además que "la fecha de las elecciones se adelantó en parte para discutir los temas de la gestión en la calle".

La primera línea del pelotón macrista se mostró en una serie de recorridas por la Ciudad, mostrando a Mauricio Macri con el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio y la diputada nacional María Eugenia Vidal, entre otros dirigentes. La intención apuntaría a gestar una campaña muy amarilla, identificada con el PRO y distanciada de la huella que dejó Larreta, el cual tuvo dos mandatos al frente de la capital.

No habrán "timbres ni globitos", sino más bien diálogo y acercamiento con la gente en los espacios públicos. Resaltarán los logros, e intentarán que las fugas de presos no equiparen los debates.

La candidatura de Larreta

Tras un largo silencio luego de perder la interna del 2023 y enemistarse con Macri, Larreta anticipó su vuelta a la discusión política y oficializó su candidatura en medio de las conversaciones electorales de cara a las legislativas de este año. "En este tiempo me dediqué a estudiar y a armar nuevos equipos", había manifestado en su publicación.

Durante su anuncio, aprovechó a disparar tanto contra Javier Milei como contra la conducción actual del espacio amarillo: "Estuve y estoy en contra de entregar el PRO a Milei, lo dije desde el primer día. Por eso no fui parte de la conducción actual del partido. El PRO debió haber ejercido de forma constructiva su rol como oposición. Para eso nos votaron".

Desde el larretismo no parecen estar muy preocupados por la expulsión del ex jefe de Gobierno porteño del macrismo. No obstante, es un hecho que le quita algunos votantes al bando y, a la vez, no tiene aún fuerza suficiente ante el agrietado electorado.