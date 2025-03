En un clima de máxima tensión, la UCR se reúne para evitar la ruptura definitiva

El radicalismo afronta horas cruciales. La posibilidad de una fractura está más latente que nunca y por esa razón se convocó para este martes a una reunión del comité partidario en la sede de la calle Alsina y Avenida Entre Ríos. Están citados gobernadores, diputados, senadores y distintos referentes de la UCR, en el marco de semanas claves en el Congreso y pensando en las elecciones legislativas.

El encuentro se da en el marco de días que podrían definir el futuro inmediato de los bloques en ambas cámaras, en especial en el Senado donde se desnudó públicamente la interna.

Durante la Comisión de Acuerdos se vivió un tenso momento entre los senadores Martín Lousteau, presidente del partido, y su par Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense, en medio del debate por los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema.

El porteño acusó a sus compañeros de no dar quorum para iniciar comisión y avanzar con el pliego de rechazo para García Mansilla, algo que se logró gracias a su presencia y de la presidenta de la comisión, Guadalupe Tagliaferri, que también firmó el dictamen.

“La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quorum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que corresponde para defender a la Constitución, no se hiciera. Y cuando vieron que había quorum, vinieron y se sentaron”, señaló Lousteau.

Martín Lousteau.

“Radicales, y lo digo como presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de Yrigoyen, que decía que ‘nuestro programa es la Constitución’. Y ahora, con cualquier excusa táctica, conveniencia de corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución, vemos especulación”, apuntó.

Por su parte, Abad replicó: “Lo que me llama la atención es que los que acusan a otros de hipócritas, son los que critican al kirchnerismo habiendo sido ministros del kirchnerismo”.

“Son los que acusan al macrismo habiendo sido embajadores de la Argentina en los Estados Unidos del macrismo. Son los que hoy declaran contra Macri formando parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no soy hipócrita, trato de decir lo que pienso, actuar en consecuencia y el tiempo dirá”, expresó el marplatense.

“Ahora, la verdad, que el presidente de mi partido, al cual lo reconozco como presidente de mi partido, al cual le tengo respeto intelectual, ya que es una persona sólida y con convicciones, acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política”, cuestionó.

Este cruce se contextualiza en la reciente resolución de la Cámara Nacional Electoral que hizo lugar a la apelación del sector que representa Lousteau por las elecciones bonaerenses del partido (que preside Abad), donde se investigaron irregularidades y que aún no tiene un sucesor confirmado.

Votaciones claves en el Senado

En medio de este clima, el Senado se apresta a una semana importante. En primer turno, se realizará el mismo martes una reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde el Gobierno buscará aprobar el DNU que convalida el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siendo cuestionado por un sector mayoritario de la oposición, inclusive radicales.

En tanto, el jueves se llevará a cabo una sesión para tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla, siendo uno de los principales temas que divide a la UCR.

El Gobierno confía en los votos de los senadores Eduardo Vischi (presidente del bloque), Víctor Zimmerman, Carolina Losada, Rodolfo Suárez, Mariana Juri y algunos otros senadores radicales. Sin embargo, descuenta el rechazo de Lousteau y Pablo Blanco y tiene dudas sobre el voto de Abad.

“La idea de la reunión del comité es lograr la mayor unidad posible. Ya no pensamos en que todos votemos en el mismo sentido, pero sí queremos que queden claras las posturas y que se escuché a las autoridades del partido para definir la posición más unánime posible a la hora de ir a votar”, marcó una fuente importante del comité, en diálogo con MDZ.

Los gobernadores definen sus alianzas

El presidente se mostró con los gobernadores radicales el año pasado

El gran motivo de la grieta en la UCR obedece al factor electoral. La mitad de los correligionarios apuesta a lograr una alianza con La Libertad Avanza, como el caso visible de los diputados radicales “con peluca” que juegan abiertamente en tándem con la Casa Rosada, mientras que hay otro grupo apunta a confrontar al Gobierno y lograr acuerdos con los viejos socios de Juntos por el Cambio.

Para la elección convencional constituyente de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro decidió emprender la alianza con los miembros de los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe: UCR, el PRO y el Socialismo, entre otros espacios. Con el objetivo de lograr que se habilite su reelección a gobernador, se desmarcó del Gobierno y competirá con los libertarios.

En Jujuy, el gobernador Carlos Sadir diagramó un esquema similar, contemplando una alianza con decenas de espacios y optando por llamar su alianza “Jujuy Crece” en lugar de “Cambia Jujuy”. La Libertad Avanza jugará por afuera, pensando en los comicios del 11 de mayo.

En Chaco, la situación es inversa. El gobernador Leandro Zdero anunció la conformación de "Chaco puede", una alianza electoral con La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas que se celebrarán el 11 de mayo en el distrito "para enfrentar al kirchnerismo y evitar su regreso al poder".

"Hoy damos un enorme paso. Un gran grupo de chaqueños representados por 'Chaco Puede', busca frenar las políticas empobrecedoras que hoy combatimos a través del Orden y el Cambio", manifestó el gobernador norteño en su cuenta de X. La promesa de más obras de parte de la Casa Rosada inclinó la balanza para el mandatario provincial.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su par de Corrientes, Gustavo Valdés, avanzan en acuerdos con LLA. En tanto, en Córdoba, Rodrigo de Loredo disputa el protagonismo para definir una convergencia directa con el oficialismo nacional. En Capital Federal y el Conurbano aún no hay posicionamientos evidentes, a pesar de las insinuaciones de confrontar con el Ejecutivo.