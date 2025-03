Dos senadores radicales protagonizaron un fuerte cruce y desnudaron las internas del partido

En el marco de la discusión para dictaminar el pliego del juez de la Corte Manuel García-Mansilla, los senadores radicales os senadores radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad mantuvieron un fuerte cruce.

La discusión tuvo lugar este jueves en la reunión de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, convocada para dictaminar el pliego que propone al académico Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema.

El senador porteño y titular del partido, Martín Lousteau, acusó a sus compañeros de no haber dado quorum para que se iniciara la comisión, algo que se logró por su presencia, la de la presidenta de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, y siete senadores de Unión por la Patria.

“La verdad es que soy calentón, pero no hipócrita y lo voy a decir: me da vergüenza, hoy, mis compañeros de bloque vinieron cuando ya había quorum. Y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que corresponde para defender a la Constitución, no se hiciera. Y cuando vieron que había quorum, vinieron y se sentaron”, disparó Lousteau.

Además, Lousteau aseguró que "con cualquier excusa táctica, conveniencia de corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución, vemos especulación”. Asimismo, el senador se expidió sobre lo ocurrido en la marcha por los jubilados: "También me da vergüenza que haya radicales que digan que ayer no pasó nada”.

Luego de la intervención de Martín Lousteau, el senador radical Maximiliano Abad no dudó en replicar: “Lo que me llama la atención es que los que acusan a otros de hipócritas, son los que critican al kirchnerismo habiendo sido ministros del kirchnerismo”, apuntó Abad en relación al pasado de Lousteau como ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea, Abad continuó: “Son los que acusan al macrismo habiendo sido embajadores de la Argentina en los Estados Unidos del macrismo. Son los que hoy declaran contra Macri formando parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, y agregó: “Yo no soy hipócrita, trato de decir lo que pienso, actuar en consecuencia y el tiempo dirá. Ahora, la verdad, que el presidente de mi partido, al cual lo reconozco como presidente de mi partido, al cual le tengo respeto intelectual, ya que es una persona sólida y con convicciones, acuse innecesariamente a senadores de su partido, creo que es una actitud de una bajeza fuera de lo común en la política”.

En cuanto al resultado de la comisión de Acuerdos, Unión por la Patria firmó un dictamen a favor de García-Mansilla aunque en disidencia total, mientras que Lousteau y Tagliaferri, dirigente del PRO cercana a Horacio Rodríguez Larreta, emitieron un despacho en contra.