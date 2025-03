Luis Barrionuevo se despegó de la violencia del miércoles en el Congreso y echó a Capriotti

Luis Barrionuevo no quiere saber nada con que lo metan en la violencia callejera del miércoles en el Congreso de la Nación. Sus allegados dicen que está "re caliente" y apenas se supo que las hinchadas iban a acompañar a los jubilados, no dudó en pedirle a los suyos que ni se acercaran por ahí. Sabía que iba a "haber bardo", como se dice en la jerga.

Uno de sus tantos colaboradores gremiales, el abogado Leandro Capriotti, fue acusado por la ministra Patricia Bullrich de haber sido uno de los cabecillas de la marcha que terminó en una violenta represión a los manifestantes que quemaban volquetes de basura y un auto policial, entre otras cosas, y que tiene en vilo entre la vida y la muerte al fotógrafo Pablo Grillo, producto del impacto directo de una cápsula de gas lanzada por la Policía Federal.

El apellido no es uno más en el mundo funebrero y mucho menos en el del líder sindical gastronómico. Armando, el papá de Leandro, fue presidente de Chacarita Juniors previo a la asunción del propio Barrionuevo en el momento más exitoso de la institución, en la década de los '90. Además, purgó con algunos meses en prisión cuando en los albores del gobierno de Fernando De la Rúa, del que también era ministra Bullrich, fue acusado de darle entradas a los barra bravas por el controvertido exjuez Mariano Berges.

Leandro Capriotii trabajaba en UTHGRA Capital, lugar donde hay un conflicto judicial entre los excuñados Barrionuevo y Dante Camaño. Este último mantiene un respaldo muy fuerte al actual Gobierno nacional, como también lo tenía con Mauricio Macri, algo que al jefe gastronómico lo incomodaba por demás.

Luego de recabar videos y relatos de viejos conocidos, el sindicalista echó del gremio a Capriotti al igual que las autoridades del club dispusieron quitarle la categoría de socios a quienes fueron responsabilizados de haber promocionado la marcha. Fueron hinchas de esa institución los que coparon el lugar con el acompañamiento de los simpatizantes, barras y enfervorizados de otros clubes.

¿Por qué Chacarita Juniors fue el primero? Porque uno de los jubilados que siempre va al Congreso a protestar es el "Viejo Carlitos", reconocido hincha (no barra) del club, el jubilado al que agredieron hace diez días: en solidaridad, se montó el operativo de "aguante". "Carlitos no tiene nada que ver con el gremio ni con los Capriotti, sino con otro referente local y caracterizado hincha de Chacarita Juniors, Oscar Bitz. Pero el miércoles estuvieron todos, hasta el Turi", expresan en las cercanías de Estrada y Gutiérrez, donde se suelen juntar los más caracterizados seguidores del Funebrero. Turi es Arturo Ginés, otro expresidente de la institución. Ginés y Capriotti rondan entre los 70 y 80 años de edad.

Familia política pero no violenta, Juan Pablo posteó en favor de su hermano Leandro Capriotti.

Las municipalidades de Lomas de Zamora y de La Matanza aseguran que no tuvieron nada que ver en la preparación de la marcha, aunque los hinchas de los clubes de ambas localidades se juntaron en el frente de sus edificios municipales. Es normal que la sede de los municipios se utilice como centro de referencia. Todos la conocen, mucho más aquellos que por diferentes motivos, o porque trabajan o tienen vínculos con la política, tienen ahí casi un lugar de pertenencia. De estos usos y costumbres a que los intendentes hayan dado la orden de citar o armar una caravana, hay una distancia enorme.

El Gobierno nacional vivió el miércoles como el inicio de un trabajo de demolición por parte de la oposición. Lo llamó intento desestabilizador. Sin embargo, es el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en diversas entrevistas dijo que en algún momento había que ordenar lo que pasa en el bloque libertario de la Cámara de Diputados. Un año después de su asunción, no solo sigue el desorden, sino que ahora desborda la violencia entre sus integrantes, lo que hace suponer que si eso es lo que se muestra en público, qué pasará cuando las reuniones son privadas.

No obstante, en declaraciones al programa Sentido Común, el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dejó entrever que al Gobierno "no le queda mucho tiempo" y acusó directamente a Bullrich de haber ejecutado un plan de represión directa contra los manifestantes y que a la noche, cuando él y una nutrida comitiva fueron hasta Plaza de Mayo, "ya los altos mandos de la Policía Federal se habían hecho cargo del operativo y Bullrich no estaba. A pesar de estar a veinte metros de la Casa Rosada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque tanto de este lado de la plaza como en el comando de seguridad había gente profesional".

Capriotti se despega de todas las acusaciones que se le formulan diciendo que su nombre le llegó a Bullrich a través de los enemigos internos de Barrionuevo de la seccional Capital. En el seno del gremio también piensan que utilizaron un apellido tan emblemático para el corazón del gastronómico para mandarle un mensaje más allá que él mantenga paz y diálogo con todas las líneas del Gobierno. "Qué mensaje ni mensaje, la piba cada vez que puede nos atiende. Quizás lo haga a propósito para exponer a Santiago Caputo, que es el que atiende nuestros reclamos", le dijo a MDZ un referente cegetista que suele coincidir con el referente gastronómico.

Mientras tanto, nadie del Gobierno nacional fue a visitar a Pablo Grillo. El presidente Javier Milei respaldó el accionar de la Policía Federal y Patricia Bullrich, mientras que Lilian Lemoine, al ser consultada sobre el fotógrafo que lucha por su vida, señaló. "Para hacer un omelette hay que romper algunos huevos".

Este periodista le consultó a un experimentado analista sobre la hipótesis de darle un plazo a quienes se manifiestan y, cumplido ese período, si está habilitado el despliegue de las fuerzas de seguridad. "Apenas haya dos marchas y no pase nada, los medios no van y la movilización pierde el objetivo. No es negocio para ninguna de las dos partes, ni para los que quieren instalar el tema ni para los que quieren mostrar que con ellos no se jode", dijo.