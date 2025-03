La Justicia le puso suspenso a la interna del radicalismo bonaerense

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dejó sin efecto el fallo de primera instancia del Juez Federal con Competencia Electoral en la provincia de Buenos Aires Alejo Ramos Padilla sobre las elecciones internas de la UCR bonaerense, estirando la incertidumbre sobre quién será el sucesor del senador nacional Maximiliano Abad en la conducción del centenario partido en la provincia de Buenos Aires después del 27 de marzo.

Cabe recordar que, tras la judicialización de la interna por parte de la opositora lista 15, apadrinada por Lousteau y Manes, el Juez Federal Alejo Ramos Padilla en primera instancia había determinado como ganador de la interna de la UCR bonaerense al candidato de la oficialista lista 23 Miguel Fernández, tras detectar “graves irregularidades” en los comicios internos, especialmente en Quilmes, La Matanza y Ezeiza, algo no aceptado por la oposición apelando en segunda instancia ante la CNE.

El senador nacional Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR, junto a Miguel Fernández, candidato a sucederlo por la oficialista Lista 23.

Por lo que el reciente fallo de la CNE que ordenó volver a votar en las mesas impugnadas de Quilmes, Ezeiza y La Matanza, dejó en suspenso el resultado de las elecciones internas del Comité provincia de Buenos Aires de la UCR realizadas el 6 de octubre del 2024.

Si bien respaldaron el fallo de primera instancia del Juez Federal Alejo Ramos Padilla, la CNE le devolvió la pelota al magistrado exigiéndole que tome medidas en cuanto a las “graves irregularidades” que detectó en los comicios internos de los boinas blancas bonaerenses; como la duplicación de certificados de escrutinio, cambios de urnas y la falta de correspondencia entre los padrones de votantes, entre otras “graves irregularidades”.

Además, en la Resolución le solicitan a Ramos Padilla que resuelva sobre la impugnación de la lista opositora en mesas de los distritos de Tigre, San Martín, General Pueyrredón y Villarino.

Asimismo, los magistrados dejaron expuesto el accionar de las Juntas Electorales locales de la UCR. “Respecto de las autoridades a cargo de las juntas electorales locales, señaló que han hecho lo imposible para ensombrecer el proceso. Fueron ingenuos o irresponsables creando un cono de sombras y sospechas que daña todo el proceso”.

Si bien ambas listas volvieron a cruzar acusaciones de fraude, la resolución de la CNE fue festejada como un triunfo por parte de la lista opositora “Futuro Radical”, respaldada por Manes y Lousteau.

El candidato a presidente por el espacio opositor Pablo Domenichini manifestó mediante un comunicado: “Este fallo es un golpe a las maniobras oscuras de quienes intentaron apropiarse del partido con trampas y fraudes, alterando los resultados a su conveniencia. Desde Futuro Radical hemos enfrentado este atropello con firmeza, defendiendo la transparencia y la democracia dentro de nuestro partido”.

Mientras que desde la oficialista lista 23 “Unidad Radical” afirmaron que acatarán el fallo y, cargando contra la oposición, manifestaron que en la resolución de la CNE “quedó probado y confirmado el FRAUDE realizado por miembros de la Lista Futuro Radical liderada por Manes y Lousteau en tres distritos de la tercera sección electoral (La Matanza, Quilmes y Ezeiza), y el tribunal ordenó anular los resultados de esos distritos y realizar elecciones complementarias en las mesas con irregularidades".

Agregando: ”Desde Unidad Radical expresamos nuestro rechazo a las metodologías mafiosas puestas al servicio de intereses personales de un puñado de dirigentes que no aceptan los resultados democráticos y recurren a prácticas reñidas con el derecho y la democracia".

En tanto, una alta fuente de la conducción del radicalismo bonaerense, dijo a MDZ: “Ellos -por la lista que encabezó Domenichini- nunca estuvieron dispuestos a aceptar la derrota, y para empiojar la elección después de que nosotros, como corroboró la Justicia, le volteamos el fraude obsceno de Quilmes y La Matanza, decidieron impugnar mesas de Mar del Plata, San Martin, Tigre y Villarino donde se comieron una paliza tremenda denunciando irregularidades inexistentes”.

“Nosotros hubiésemos preferido que la CNE rechace la apelación, pero no pasó. Y dentro de esta realidad, es positivo que ratificaran en segunda instancia el fraude de los socios de Lousteau y Manes en Quilmes, Ezeiza y La Matanza y le pidieran a Ramos Padilla que actúe en consecuencia", agregando: "Se va a volver a votar en las mesas impugnadas, va a ser una elección chiquita, va a estar mega controlada y, al estar observados por la Justicia, no van a poder volver a hacer fraude. Por lo que no tienen forma de darla vuelta y Miguel Fernández va a volver a ser ratificado como presidente”, sostuvo la fuente consultada del oficialismo de la UCR bonaerense. Diputado provincial Pablo Domenichini, candidato a presidente de la lista "Futuro Radical", respaldada por Facundo Manes y Martín Lousteau.

Picanteándola, remarcó: “Está claro que la estrategia de Evolución es dejar paralizado al radicalismo de la Provincia para irse con Kicillof, se van a tener que ir ellos del partido. Nosotros vamos a buscar un remedio institucional en la carta orgánica partidaria para solucionar el tema, acatando siempre los fallos judiciales". Y remató: "El radicalismo está acá, perdieron en 110 distritos de los 135 municipios, queda claro quienes representamos al radicalismo”.

Así las cosas, el sucesor de Maximiliano Abad en la conducción del radicalismo bonaerense deberá esperar para tomar las riendas del partido a finales de marzo. Y por más que el oficialismo boina blanca afirme que se ratificaría la victoria del trenquelauquense Miguel Fernández como presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR, los partidos hay que jugarlos y la CNE determinó que deben disputar un suplementario, poniendo un condimento extra al juego y pasándole la pelota al Juez Federal Alejo Ramos Padilla para que defina el resto de la cuestión.