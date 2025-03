Alfredo Cornejo respaldó a Humberto Mingorance tras las omisiones en su declaración jurada

El gobernador Alfredo Cornejo salió a respaldar este jueves a Humberto Mingorance, titular de Aysam, tras las omisiones en la declaración jurada que está obligado a presentar ante la Oficina de Investigaciones Adminsitrativas y Ética Pública. "Lo ha explicado bien. Él omite porque no tiene usufructo de esas propiedades", manifestó el mandatario provincial y aseguró que no le pedirá la renuncia al funcionario.

El gobernador señaló que Mingorance dará las explicaciones donde se las pidan, inclusive en la Justicia si se abre una investigación. “Es una omisión. Lo ha explicado bien, lo ha explicado correctamente. Él omite porque no tiene el usufructo de esas propiedades. Interpretó que no tiene que ponerlas. No las puso nunca, pero las tiene hace más de 20 años. El punto aclaratorio es si las hubiese adquirido en la función pública. Y no las adquirió en la función pública. Las tiene hace mucho tiempo", dijo Cornejo sobre su colaborador.

Mingorance es funcionario de las gestiones de Cornejo desde hace mucho tiempo. De hecho fue secretario de Gobierno de la Municipalidad de Godoy Cruz, cuando el gobernador era intendente. Luego fue Secretario de Ambiente y ahora es titular de AYSAM, la empresa estatal de agua y saneamiento.

El Gobernador lo ratificó en el cargo y considera explicadas las dudas. "Creo que él tiene una salida muy concreta. Está abierto a que lo investigue la justicia, va a responder el pedido de informe, la notificación que hizo la oficina de ética. Si alguien inicia una causa, él podría presentar todas las pruebas", agregó Cornejo.

Las dudas sobre el patrimonio de Mingorance surgieron porque en su declaración jurada omitió bienes inmuebles que son de su propiedad en un 33%, Luego, rectificó la DDJJ y las incluyó. Pero además en ATM figuran mejoras en un terreno que él desmiente. "No tengo nada construido", asegura.

Finalmente, tras este respaldo fue categórico en sostener que no le pedirá la renuncia a Mingorance por lo sucedido.