El intendente de Bahía Blanca afirmó que pronto comienza "la fase de normalización" de la ciudad

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, afirmó este miércoles que "se está terminando la etapa de estabilización, muy cerca de la fase de normalización de la ciudad". Agradeció a los gobiernos de la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

"El agua se retiró totalmente de Ingeniero White. La zona de Cerri se encuentra sin agua", ejemplificó. El intendente destacó también en este sentido que "en materia de servicios nos acercamos a la normalidad, con 87% del servicio eléctrico restituido". Confirmó además que "agua y gas están normales, también el transporte público".

Susbielles también recalcó en conferencia de prensa que "anoche con éxito se empezó la recolección de los residuos". De todos modos mantuvo el pedido de evitar circular por las zonas que continúan afectadas por el barro.

Por otro lado, el mandatario municipal se mostró enfático respecto a algunas dudas que se instalaron en las últimas horas: "No tendría ningún sentido que tengamos una maniobra para bajar el número de víctimas. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer antes y durante la tormenta, y lo vamos a seguir haciendo".

"Si alguna persona tiene alguna duda, o haga la denuncia o me contacte para que yo me presente ante la justicia. Ya bastante dolor tenemos como para especular con estas situaciones, sería muy complejo en medio de tanto dolor. Soy una persona que siempre me manejé de manera directa como vecino, muchos tienen mi teléfono y saben dónde vivo. Mi único interés es salir de esta situación y dar la cara por mis vecinos", completó.

Susbielles retomó después el tono optimista y detalló cómo continúan los operativos en torno a la ayuda que llega desde todo el país: "Les pido calma y tranquilidad, ya salimos de la fase de emergencia, vamos a poder abastecer bien la mercadería y artículos de limpieza. Vamos a ir renovando varias veces en el día".

También destacó la solidaridad de toda la Argentina: "Gracias a todo el país por todos los que colaboraron con los 11 vagones del tren solidario. vamos a descargarlo y desclasificarlo todo el día y mañana lo vamos a distribuir".