Tras otra polémica promoción de Milei, el Gobierno negó que el presidente vaya a dejar de usar sus redes sociales

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este martes a la beca de una universidad privada promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales -y que utiliza su imagen para su difusión a través de carteles en la vía pública- y aseguró que "no conoce" si la misma utiliza fondos públicos.

Se trata de la beca "Presidencia de la Nación" otorgada por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), la institución fundada por Alberto Benegas Lynch, uno de los próceres del mandatario libertario, cuya promoción se llevó a cabo pocos días antes del estallido del escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

El caso llamó la atención por la similitud entre ambos episodios respecto a la postura de Javier Milei a la hora de difundir iniciativas privadas "como un ciudadano" más, argumentando que no lo hace desde su rol como jefe de Estado. "El tuit lo hice desde mi cuenta personal", se había justificado el libertario tras las críticas que recibió por difundir la critpomoneda que derivó en una pérdida millonaria para sus inversores.

El posteo de Javier Milei en su cuenta de Instagram donde promocionó la beca de la Eseade.

En ese sentido, el jefe de Gabinete manifestó: “Escuché algo de una beca ayer, pero no estoy enterado del fondo de la cuestión y no sé concretamente de qué se trata la beca. No conozco el tema ni cómo se ha establecido". "Claramente Benegas Lynch es un economista por el cual Milei siente un absoluto respeto. Lo que ha hecho respecto a la institución tendrá que ver con eso, pero no sé cuál es el trasfondo del tema”, agregó el funcionario en diálogo con Splendid 990.

Tras ser consultado acerca de si la iniciativa contaba con financiamiento público, Francos dijo que "no podría dar información porque no conoce el tema", pero prometió "averiguar" al respecto. Sin embargo, el jefe de Gabinete sí adelantó que sería "difícil decirle al presidente que abandone" la forma en la que utiliza sus redes sociales mientras ejerce su rol como mandatario.

“Mucha gente no ha tomado conciencia que el sistema de comunicación de la política ha cambiado totalmente. Los que quieren comunicarse lo hacen por X. Quizás Milei lanza un tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, pasándolo desde el rating de la televisión”, explicó Francos, y subrayó: "Es la forma que ha encontrado él de comunicarse y la forma en la que se ha convertido en presidente. Él tiene en claro que es presidente las 24 horas, trabaja las 18 horas porque está todo el tiempo pensando en su función como presidente, eso no hay que decírselo porque lo tiene en claro”.

La beca

Según consigna el diario La Nación, el presidente libertario autorizó el uso de su imagen para la promoción del beneficio y compartió la propuesta en sus redes sociales. La beca fue lanzada en febrero de 2025 y busca facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes con méritos académicos y profesionales destacados. La Eseade destacó que el objetivo es promover la formación de profesionales comprometidos con los valores liberales que defiende Milei, actual presidente de la Nación.

La iniciativa que se promocionó con la figura del presidente Milei cubre el 100% del arancel para alumnos de grado y posgrado que deseen una formación académica basada en los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual.

En los carteles esparcidos por la vía pública se ve a Javier Milei, vestido con la banda presidencial, junto a un código QR que permite obtener más información de la beca. El mandatario también promocionó la beca el 2 de febrero a través de su cuenta de Instagram.