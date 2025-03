Mauricio Macri volvió a tomar distancia y cuestionó el DNU de Javier Milei sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

En un nuevo capítulo de la relación inestable que mantienen La Libertad Avanza y el PRO, el expresidente Mauricio Macri cuestionó este martes la decisión del Gobierno de avanzar por Decreto de Necesidad y Urgencia con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y disparó: "Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”.

Las declaraciones del caudillo amarillo llegaron desde la inauguración dde Expoagro, la muestra agroindustrial más importante del país donde el presidente Javier Milei acudirá este viernes, y profundizaron las discusiones entre el oficialismo y quien fue su principal aliado durante su primer año de gestión.

Pese a que en una primera instancia Macri consideró que "el Gobierno evitó la catástrofe que había dejado puesta Alberto Fernández, bajo la última dirección de [Sergio] Massa, que hizo cosas criminales", el exmandatario llamó a "hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible". En ese sentido, el ingeniero también afirmó que "sería bueno volver a poner el presupuesto sobre la mesa”, un reclamo de la oposición que no despierta el interés del Ejecutivo.

El momento en que llegan las críticas de Macri no es casual, sino que se produce en el marco de la pugna que atraviesa con el oficialismo en el principal bastión del PRO, la Ciudad de Buenos Aires. Este lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las voces más duras en esa disputa, acusó a su exlíder político de ser el verdadero jefe de Gobierno porteño, en lugar de su primo, Jorge Macri.

"Macri (Mauricio) me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit Waldo Wolff... Lavada de manos, no; Ponzio Pilato en los políticos no va”, había sentenciado Bullrich luego de la discusión que se generó a partir del pedido del traspaso de presos porteños al Servicio Penitenciario Federal.

El verdadero combate de fondo tiene que ver con la intención cada vez más clara de La Libertad Avanza de tomar por asalto la casa matriz del PRO, en un año de elecciones legislativas que despierta optimismo en el oficialismo. Esa ofensa para los Macri, Mauricio y Jorge, se suma a los cuestionamientos de un sector del PRO que no se siente tenido en cuenta por el Gobierno a la hora de gestionar.

Pese a las discrepancias, desde el PRO se muestran abiertos a apoyar al Gobierno para sostener el acuerdo con el FMI por decreto, sin embargo, tal como deslizó Macri, la asistencia en la Cámara de Diputados podría tener algunos condicionamientos, como el mencionado pedido por la Ley del Presupuesto.

En ese contexto, Macri ratificó en Expoagro que mantiene su buena relación personal con Milei y prefirió no referirse a su posible candidatura en las próximas elecciones legislativas, y mucho menos a su enfrentamiento con Patricia Bullrich. En su lugar, aseguró que las definiciones políticas las tomará “después del 20?, tras su regreso de su viaje a la ciudad italiana de Bologna, donde dará unas clases en una universidad.