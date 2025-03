La razón de varios intendentes de la UCR para oponerse a la alianza con Javier Milei

El único intendente en poner condiciones a un acuerdo del radicalismo mendocino con La Libertad Avanza, de manera pública, hasta ahora, ha sido el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien en el desayuno de este sábado 8 en Coviar sostuvo que: "No tenemos que simplificar o condicionar el escenario electoral a la necesidad de un apoyo para que al gobierno le vaya bien. El radicalismo como fuerza opositora puede brindar los acuerdos razonables", más allá de que dejó la puerta abierta a la alianza que propone el gobernador Alfredo Cornejo.

Sin embargo, varios intendentes radicales comparten sus dichos aunque por ahora no lo hacen público. No encuentran razón para abrir las listas a libertarios cuando sus gestiones son exitosas y tienen asegurado un triunfo para las elecciones en la se renovarán los Concejos Deliberantes. Además, porque si se hace un acuerdo, también habrá que hacer lugar para los nombres que proponga Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación quien muy bien en la provincia y sacó un 40% de los votos en la primaria del 2023 cuando fue precandidato a gobernador.

Del tema por ahora, no ha habido una larga conversación cara a cara dentro del radicalismo. Se suponía que podía pasar pero varios jefes comunales radicales quedaron sorprendidos cuando el gobernador Cornejo hizo público que sería "ilógico" que no se diera una alianza electoral para las legislativas de este año con La Libertad Avanza. La gran duda es el alcance del acuerdo. Una incógnita que no sólo abarca a los intendentes del radicalismo sino también a opositores al oficialismo provincial - como el PD - que son mileístas. Es decir que son oposición en la provincia y oficialismo en la Nación y quieren seguir en ese camino.

Básicamente, las charlas entre varios intendentes que por ahora son cerradas apuntan a que quienes tienen asegurado un triunfo en las elecciones para renovar los Concejos Deliberantes, este pacto electoral no les conviene, más allá de las ideas que puedan compartir o no con el presidente Javier Milei.

Facundo Correa Llano, el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza

"Hay intendentes que no quieren abrir las listas a libertarios desconocidos, cuando Cambia Mendoza viene trabajando desde hace diez años y con municipios que les va muy bien y no tienen ningún tipo de necesidad de pegarse a Milei", aseguran desde la UCR. El tema, tiene que madurar, está claro. Pero, a diferencia de Libres del Sur, que como contó MDZ, condicionó su continuidad en Cambia Mendoza a que el radicalismo no haga una alianza con Milei, los jefes comunales radicales se van a quedar, el problema es si desde la Provincia plantean que el pacto con la Libertad Avanza sea para todos los departamentos, muchos se sienten más que incómodos.

Además sienten que por ahora el acuerdo es de tres patas e incluye al gobernador Alfredo Cornejo, al presidente Javier Milei y también al ministro Petri. Y muchos intendentes exigen ser sumados como parte activa en las negociaciones ¿Cuántos lugares en las listas tendrá cada uno? ´¿Y en qué listados de los cargos que se eligen?

A otros intendentes, en cambio, que pueden tener más complicada la elección porque ganaron las comunas en 2023 por poco margen y tienen enfrente opositores de fuste, no les disgusta la idea. "Lo difícil es hablar con los libertarios. Y no sabemos a quién pueden llegar a poner. Pero si nos faltan votos para ganar, esta idea puede sumarnos", dicen desde otro rincón de la provincia, que no ven con malos ojos este asunto.

Otra de las dudas es con quién negociar. "Los jefes departamentales del partido La Libertad Avanza son desconocidos, no hay interlocutores válidos", agregan. El debate interno, recién comienza y parece ser un camino donde habrá que delimitar bien qué lugar le toca a cada actor en el juego electoral.