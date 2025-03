Primeros ruidos internos en Cambia Mendoza por el posible acuerdo con Javier Milei

Advirtió que no se ruboriza, es decir que no le da vergüenza. El gobernador Alfredo Cornejo aprovechó la visita del ministro de Economía Luis Caputo a Mendoza este jueves para decir abiertamente que apoyaba al gobierno de Javier Milei. Pero además, fue más allá, sostuvo que no sería "ilógico" pensar en una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza y que del tema, ya se hablá "tímidamente" pero empezaron las negociaciones. Entre algunos integrantes de Cambia Mendoza, entre los que se encuentran radicales que no están de acuerdo con el Gobierno de Milei y los socios de Libres del Sur no cayeron bien sus palabras. Los últimos condicionan la continuidad en la alianza electoral que integran desde que se creó en 2015, a que no sea para las elecciones provinciales.

Milei empezó la campaña para las elecciones legislativas que son en octubre el sábado pasado, 1 de marzo, cuando dio su discurso de apertura de sesiones ordinarias y Cornejo también. El gobernador mendocino hasta el momento evitaba referirse públicamente al asunto, argumentando que la gente quieren ver a sus ministros trabajando en temas de gestión. Pero esta semana es especial: así como el jueves llegó a Mendoza Caputo, este sábado vendrán a los festejos vendimiales Milei y su hermana Karina quien se quedará hasta el domingo para encabezar junto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales armadores libertarios un acto público del partido La Libertad Avanza.

Cornejo preparó el terreno unos días antes, cuando estuvo con la secretaria general de la Presidencia en Canadá, en la feria de minería. Y el corolario de este proceso de días, se vera este sábado 8 en la Vendimia. Aunque no haya más declaraciones rimbobantes, las fotos hablarán. Milei no suele visitar provincias, menos sacarse fotos con gobernadores, y eligió Mendoza como la primera en el año electoral que el mismo lanzó. Sabe que por estos lados, su popularidad es alta, y que puede mostrarse en público sin temores a repudios.

Los primeros ruidos a la posible alianza electoral llegan desde adentro de Cambia Mendoza. Hay jefes comunales que no son del Gran Mendoza que sienten que con Milei no tienen nada que ver y que además, a ellos no se los consultó. Hay legisladores nacionales y provinciales que van en esa misma línea. Dirigentes que han estado incluso, trabajando por lo bajo para que el radicalismo mendocino haga exactamente lo contrario."Estoy haciendo todo lo posible para evitar que el radicalismo de Mendoza se junte con Milei", sostuvo ante MDZ hace unos meses, un histórico radical.

Claro que para que haya una alianza, deberá haber una convención radical antes. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta: la mayoría- aunque no todos- de quienes se oponen a Milei dentro de Cambia Mendoza podría llegar a aceptar una alianza electoral con los libertarios si ésta es a nivel nacional, es decir si integran juntos una lista para los diputados que van al Congreso. Otros ni eso. Armarán rancho aparte. Todo está por verse.

El presidente de la UCR local, Andrés Lombardi y la vicegobernadora Hebe Casado una de la más entusiasta libertaria.

Un partido que fundó Cambia Mendoza junto al radicalismo (el PRO y el Socialismo también pero ya dejaron oficialmente la coalición aunque quedan dirigentes de esos partidos) es Libres del Sur. Se trata del ala más progresista que en 2015 se incorporó y que antes de eso, había sido parte de las intendencias de Cornejo en Godoy Cruz, y además, son aliados del radicalismo en la UNCUYO. En 2023 fueron explícitamente contra Milei y además, no apoyaron la estrategia del radicalismo mendocino encabezado por Cornejo de respaldar la fórmula presidencial Patricia Bullrich- Luis Petri.

Se encuentran en una instancia similar a la de los radicales que con Milei no quieren saber nada. Si el radicalismo mendocino arma una estrategia local con La Libertad Avanza, pegan el portazo. Según comentaron a MDZ: "Todo va a depender de que política de alianzas elija tener el radicalismo en la provincia. Claramente, una vez más, desde Libres del Sur no coincidimos con la política del radicalismo mendocino en el plano nacional (ya nos pasó cuando la UCR apoyaba a Macri y nosotros no). Desde Libres del Sur tampoco nos ruborizamos de decir que queremos que Milei pierda las elecciones. Es un gobierno insensible, que en vez de ajustar a la "casta", ajustó a los jubilados, las universidades, los pobres. Es un Gobierno que atrasa un siglo en materia de Derechos ganados, y encima, el presidente es un estafador", sostuvieron sin eufemismos.

Libres tiene cargos en el Ejecutivo y algunos concejales. Y sus posturas políticas son claras y en contra de muchos postulados del presidente libertario. El tiempo y las decisiones dirán cuál será el destino que tomen. En los runrunes de las política se sabe que hay una tercera vía, una especie de avenida del medio que se está armando en la provincia. Ese lugar podría no disgustarles si tienen que salir eyectados de Cambia Mendoza.

También hay radicales que se llenan de preguntas. Si el acuerdo se traslada a lo provincial, ¿cómo van a hacer para volver a aliarse con el PD que son mileístas y anticornejistas? En Mendoza hay históricos enemigos. Ni hablar de Omar De Marchi, vicepresidente de Aerolíneas de Argentinas, nombrado por Milei, quien tiene una larga historia de desencuentros con el gobernador mendocino.