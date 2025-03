Karina Milei debe decidir qué hacer en un distrito crucial para su futuro

A pesar de ser uno de los hombres con más representatividad libertaria, Sebastián Pareja no tiene el poder que representa presidir el partido en la Provincia de Buenos Aires. El crecimiento de la fuerza en el ámbito que él conduce es constante y Karina Milei exige que todos aquellos que quieran “pintarse de violeta” y ser parte de La Libertad Avanza deben hacerlo, en territorio bonaerense, tras pasar por el scanner de su referente máximo.

Con escasa capacidad para delegar, Pareja termina llegando tarde a muchos lados. Sus oficinas son un verdadero “mentidero” donde se cruzan dirigentes, concejales, legisladores y hasta intendentes de diferentes lugares. Quienes están con él desde que se dividió el mundo libertario en la Provincia, confirman su respaldo a la mayoría de sus referentes locales más allá de la conflictividad que muchos traen en sus mochilas y que no desaparecieron.

La preocupación que tienen quienes rodean a Pareja es el vaciamiento que tuvo la Secretaría de Infraestructura Socio Urbana, por la que al inicio se había empezado a entablar las negociaciones con los intendentes y gobernadores, ninguno libertario, y por el cual se pretendía encontrar nuevos adherentes. “Cómo vamos a tener a nuestro conductor en un lugar que no puede ni entregar una lamparita”, se quejan los comprometidos con el proyecto presidencial, que ven cómo dejan sin herramientas a su principal referente provincial.

Por eso, en los últimos meses creció el rumor por un cambio de lugar de trabajo del senador provincial en uso de licencia. El ámbito al que sus amigos creen que debe ir es el hoy inexistente Ministerio del Interior. Guillermo Francos, el funcionario a cargo de ese estratégico espacio oficial, hoy es jefe de Gabinete, y uno de sus más cercanos colaboradores, Lisandro Catalán, no lo reemplazó como ministro sino que quedó como vicejefe de Gabinete de Interior. Catalán es un funcionario que articula muy bien con “la política”, pero que no se mete donde no lo llaman. No tiene conflicto de intereses con Pareja, pero la importancia del armador político bonaerense excede la casi difunta SISU.

También le representa un límite, aunque él no lo sepa, la obligación de hacer que todos deban pintarse de violeta. Nadie puede aportar un valor agregado. El preferir sumar dirigentes por fuera de su estructura preexistente hace que todos valgan poco o nada ya que todo tiene la vigencia que tiene el líder, en este caso, Javier Milei. Al no poder hablarle a un público afín pero no igual, la suma del todo terminará siendo la misma que la que actualmente tienen.

Acerca de eso, sorprendieron - en diferentes niveles - dos episodios sucedidos este fin de semana. Uno lo provocó José Luis Espert, quién autorizado por la Presidencia de la Nación, apareció en el comando de emergencia que tenía como protagonistas a la ministra Patricia Bullrich, a su par de Defensa Luis Petri y al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

Espert en el centro de campaña montado en Bahía Blanca.

“¡Qué tiene que hacer Espert ahí!”, exclamaba un encumbrado miembro del oficialismo. Bullrich, además, tiene como aliado a Diego Valenzuela, un “rival” de Espert en el tortuoso camino que deberán afrontar para transformarse en candidatos a la gobernación en 2027.

El otro suceso fue en Avellaneda. Pero este pudo haber terminado en un asesinato. El fin de semana sufrió un atentado personal el exdirector de la ANSES de Wilde, Martín Irrazabal, quien había sido puesto en ese cargo por Pareja a través de su antiguo aliado, el concejal expulsado de La Libertad Avanza, Arnaldo Pepo Díaz.

Como no podía ser de otra manera, entre Díaz y las autoridades superiores sobrevoló un pase de factura sobre pactos no cumplidos y pedidos de plata, a la que se sumó la segunda en la lista de concejales, Zunilda Benítez, hoy miembro de Unión Renovación y Fe, los escindidos antes de la elección general comandados por Fernando Rosas y Carlos Kikuchi. A su modo, Díaz y Benítez responden al intendente local, Jorge Ferraresi, también antiguo jefe del coordinador local, Cristian Fratini.

Fratini debe conciliar sus intereses con el actual jefe de la regional de ANSES, Julián Laham, enfrentado a su vez con el coordinador de la Tercera Sección Electoral de La Libertad Avanza, el exjefe de la barra brava del Club Deportivo Laferrere, de La Matanza, Fabrizio Martínez. Martínez, además de haber sacado a Irrazabal de Wilde, quiere desplazar a María Elisa Partarroeu, la mujer de Laham. El baleado Irrazabal, flanqueado por Laham y Fratini.

En medio de este torbellino interno, similar al que puede observarse en demás distritos del Gran Buenos Aires, aunque agravado porque en la Tercera Sección Electoral los dilemas se resuelven de una manera mucho más directa, el 7 de marzo pasado, en la esquina de Campichuelo y Elizalde, en Gerli, Avellaneda, una moto se acercó hasta el auto que manejaba Irrazabal y sin más trámite le disparó varios tiros que no hirieron al conductor pero sí le hicieron estallar los vidrios de su automóvil.

Irrazabal fue el primer director del ANSES de Gerli y apenas inició su mandato empezó a denunciar algunas irregularidades y recibir presiones de las autoridades partidarias para que habilite la participación de abogados especializados en trámites jubilatorios en su delegación. Milei está contento porque discute el poder al peronismo en su territorio. Al igual que lo hace a nivel nacional, donde no le importan las formas.