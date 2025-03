Escándalo en San Pedro: el hijo del Intendente acuso a su padre de “delincuente”

Un escándalo familiar, en el que la política metió la cola, es la comidilla de todo el municipio de San Pedro. Los poco mas de 70 mil sanpedrinos en los últimos días se hicieron eco de la contundente acusación, de Ramon Salazar contra su padre el intendente “del pueblo” Cecilio Salazar. Ramon culpó a su progenitor y a su mano derecha en el municipio de ser “dos delincuentes” y dejo en claro que no tiene ni tendrá ninguna relación con su padre.

La pelea entre los Salazar, por lo que pudo averiguar MDZ, viene de vieja data. Si bien antes de marzo del 2023 padre e hijo tuvieron varios chisporroteos por temas políticos y familiares; en el tercer mes de ese año Ramon Salazar, que se creía y actuaba como el heredero natural al trono de San Pedro, se sintió “traicionado” por su padre Cecilio Salazar que de la noche a la mañana dejo el cargo que ocupaba en el gobierno de Alberto Fernández para volver a la intendencia, desplazando a su vástago.

Los Salazar (Ramon en el centro y Cecilio a su lado) con el historico dirigente de UATRE "el Momo" Venegas, cuando reinaba la paz familiar

Cuando Cecilio Salazar dijo en su momento que dejaba la dirección del Belgrano Cargas a pedido de Máximo Kirchner para “cuidar el territorio”, Ramón se sintió traicionado por su padre, no solo porque tuvo que dejar el cargo de intendente interino y volver al Consejo Deliberante a ocupar su banca de concejal, sino que vio frustradas sus aspiraciones a ser el candidato de Unión por la Patria para suceder a su padre en las elecciones de ese año.

De esa manera decidió cortar el vínculo con su progenitor, no sin antes hacer declaraciones dejando de manifiesto “la traición” de su padre Cecilio Salazar; "Estoy totalmente sorprendido. Había muchos rumores, me costaba creerlos. Se que en política cualquiera te puede traicionar, pero que te traicione tu propio padre es fuerte".

"Nunca me lo dijo de frente. Hablamos por teléfono y me dijo muchas cosas, pero lo que más me impresionó fue que según él, Máximo le dijo dos veces que tenía que volver. Yo le respondí: "No me boludees” y agregó: “Le dije que si hacía eso me iba a correr. Prefiero quedarme sin nada, no me voy a humillar ni a prestarme a este tipo de juego”; declaraba a medios de San Pedro Ramon Salazar antes de pegar el portazo y dejar la política… por pocos meses.

Hasta recibir el ofrecimiento de Sebastián Pareja, el armador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, para que sea el candidato de La Libertada Avanza a intendente de San Pedro y poder enfrentar a su padre por “el trono arrebatado”. La gesta no fue favorable para Ramon Salazar, ya que su padre, Cecilio Salazar, logro ser reelecto por tercera vez reteniendo el municipio para el peronismo y el quedó relegado a un lejano un tercer lugar. Lo que provocó que se auto desterrara de San Pedro.

Ramon Salazar candidato de la Libertad Avanza, acompañando a Javier Milei en una caminata en San Pedro

En los últimos meses la disputa entre padre e hijo se fue caldeando, según quienes conocen la política sanpedrina, más allá de las cuestiones familiares, la tirantez se incrementó porque estamos en un año electoral y por más que Ramón Salazar desmienta que vaya a postularse, en San Pedro dan por hecho que enfrentara a su padre.

Por lo que no descartan que “Ramoncito”, como le dicen los seguidores de Cecilio Salazar para descalificarlo, haya salido a pegarle a su padre posteando en sus redes sociales "San Pedro está mal y encima gobernada por dos delincuentes: el Intendente y Carrasco (el jefe de Gabinete)”

En su posteo de Facebook, Ramón Salazar hace mención a un comentario que hizo en una nota de un medio local, para aclarar que no tiene intención de ser candidato ni de volver a San Pedro “No voy a ser candidato a concejal, ni voy a volver a San Pedro. Pero lógicamente, lamento muchísimo que la ciudad esté tan mal porque soy sampedrino, tengo allí a mi madre y a mucha gente que aprecio”.

Y cargando contra Cecilio Salazar, su padre, dijo: “Pienso lo mismo que cientos de personas y creo que tengo derecho a decirlo: que San Pedro está mal y encima gobernada por dos delincuentes, el Intendente y Carrasco, a quien eché cuando fui Intendente Interino, agregando que “hace casi 2 años no volví a hablar con el Intendente, ni personalmente, ni por WhatsApp, ni por ningún medio y tampoco estuve dispuesto a aceptar cargos ni promesas ofrecidas por terceras personas”.

Refiriéndose a los años que acompaño a su progenitor, Ramon Salazar afirmó: “Me hago cargo de haber ayudado a mi padre durante sus primeros años de gobierno, Y POR ESO ME CORRÍ DE LA POLÍTICA. Porque, aunque lo hice con las mejores intenciones, evidentemente estuve cegado por el amor que cualquier hijo le tiene a su padre, aunque este sea de lo peor”.

Añadió: “Lamento tener que decir esto y que mi padre sea lo que es, pero me mantuve en silencio mucho tiempo y hoy quiero poner mi granito de arena para que la gente de San Pedro pueda ver claramente quien es su Intendente. Y aunque sé de él cosas mucho más feas y aberrantes, prefiero no decirlas porque son muy fuertes. Espero que con esto haya quedado claro que no tengo ni voy a tener más relación con quien fuera mi padre biológico y que tampoco voy a volver a San Pedro más que a visitar a mi madre, mi tía Chona y algunos amigos.”

Además, Ramon Salazar le pidió a Javier Milei que no acuerde con su padre. “Por último, les confieso que en algunas ocasiones no me han gustado las formas del presidente, pero coincido en algo fundamental: la gran mayoría de los políticos son delincuentes. Espero que el presidente tenga claro quién es el Intendente de San Pedro (Cecilio Salazar) y no acepte que su gente arregle con él, ni le permita meterse en UATRE/OSPRERA”.

Finalmente, Ramón concluyó que su intención es aportar su "granito de arena" para que la gente de San Pedro vea claramente quién es su intendente.

Lo cierto es que la comunidad sanpedrina tiene su propio culebrón que siguen más atentamente que el conflicto que tiene como protagonistas a Mauro Icardi, “la China” Suarez y Wanda Nara. Por lo que mientras toman mate con ensaimadas en la vera del Paraná los vecinos están atentos a los nuevos capítulos de la disputa político familiar que tiene como protagonista a Cecilio Salazar, el sindicalista que gobierna San Pedro desde el 2015, y su hijo Ramon Salazar.