Aníbal Fernández: "Voy a levantar la mano para sacar a estos inoperantes"

El exministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a levantar el perfil en los últimos días y esta vez fue tajante respecto a la gestión libertaria. El exfuncionario calificó a la gestión de Javier Milei de "inoperante" y consideró que "no tienen la mas puta de las ideas de cómo ordenar las cosas de los argentinos".

Fernández fue contundente al cuestionar el DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que es un "cheque en blanco". Al respecto, analizó: "No hablan de como es el acuerdo, los montos, es un cheque en blanco. Nos enfrentamos a señores que no saben gestionar, que no saben lo que es el Estado. Bajo el pretexto de haber sacado determinados votos, creen que están habilitados para hacer cualquier cosa".

Consultado en AM 990 Splendid sobre las gestiones del Gobierno por el drama en Bahía Blanca, destacó a su intendente y alertó que los $10.000 millones confirmados por Nación no son suficientes: "Los cálculos del intentente son de $400 millones, ¿de dónde querés que saque esa plata un municipio si no tiene ese presupuesto?".

Luego Aníbal Fernández anticipó que quiere contribuir al rearmado del peronismo para "sacar a estos tipos", en referencia a Milei y sus funcionarios: "Hay que estar convencidos de lo que se quiere y yo seré uno de los que voy a levantar la mano y tratando de acompañar a los que compitan y sacar a estos tipos que son inoperantes y no tienen la mas puta de las ideas de cómo ordenar las cosas de los argentinos".

Luego reconoció que "hubo macanas por parte nuestra, hagámonos cargo y corrijamos" e insistió: "En las próximas elecciones tenemos que terminar con esto de romper todo".

"(Milei) se jacta de ser el topo que va a romper el estado desde adentro, qué grado de locura que tenemos", completó.