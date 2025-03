Javier Milei volvió a apuntar contra Kicillof: "Abandone la visión abolicionista o córrase del camino"

El presidente, Javier Milei, volvió a criticar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en el Conurbano y mencionó el crimen de Kim, la nena de 7 años que fue asesinada en La Plata. Insistió con que renuncie a su cargo "si no se hace cargo" de combatir la delincuencia.

"El orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina. Actualmente, tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por las que se coló el virus del anti-punitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso", expresó el mandatario en su discurso durante la Asamblea Legislativa.

"Si Kicillof quiere resolver el problema, tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros", sostuvo el líder libertario, quien sostuvo en el proyecto de bajar la edad de imputabilidad y reformar el Código Penal: "Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente".

El jefe de Estado instó por "una ley de seguridad nacional" que "le provea herramientas al Estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos".

"No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia verdaderamente independiente y efectiva. Y la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos", añadió.

Fuentes de la Casa Rosada marcaron que no piensan reunirse con el mandatario provincial, quien lo solicitó este viernes en conferencia de prensa. "No hay chance de reunirnos con Kicillof, que renuncie. A Kicillof le das toda la plata del mundo y no solucionada nada", agregaron los funcionarios consultados.

"Es un incompetente, si no puede atender los problemas de su provincia que dé un paso al costado", señalaron los afiles libertarios, quienes apuntaron contra los dichos del gobernador por acusar a Milei de ser "el principal responsable del narcotráfico". "Milei es quien logró enormes resultados en Rosario y blindó las fronteras, es increíble lo que dice el inútil de Kicillof", agregaron.