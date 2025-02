Inseguridad en el Conurbano: el Gobierno insiste en que Kicillof "tiene que renunciar" y descarta reunirse

En el Gobierno redoblan la apuesta e insisten que el gobernador bonaerense Axel Kicillof debe renunciar a su cargo, debido a la ola de inseguridad que se vive en el Conurbano. "Tiene que renunciar y dejarnos a nosotros"; sostuvieron a MDZ fuentes oficiales de la máxima confianza del presidente Javier Milei.

Ante esta afirmación, aclararon que no piensan reunirse con el mandatario provincial, quien lo solicitó este viernes en conferencia de prensa. "No hay chance de reunirnos con Kicillof, que renuncie. A Kicillof le das toda la plata del mundo y no solucionada nada", agregaron los funcionarios consultados.

"Es un incompetente, si no puede atender los problemas de su provincia que dé un paso al costado", señalaron los afiles libertarios, quienes apuntaron contra los dichos del gobernador por acusar a Milei de ser "el principal responsable del narcotráfico". "Milei es quien logró enormes resultados en Rosario y blindó las fronteras, es increíble lo que dice el inútil de Kicillof", agregaron.

Al término de la conferencia del mandatario provincial, Javier Milei se dedicó a compartir publicaciones en la red social X. "En lo que va del mandato de Milei los narco-crímenes cayeron 65%. En 2023 hubo 142 asesinatos, casi el triple que el año pasado. Hay que ser estúpido para decir que Milei es el máximo responsable del narcotráfico. Es el único que lo combatió con resultados concretos...", reposteó el jefe de Estado.

"Sos patético @Kicillofok! No solo no tenes ni una sola propuesta para mejorar la vida de los bonaerenses, sino que culpas de todos los males que ustedes generan hace décadas al presidente que está sacando a Argentina adelante. Qué fácil ser tan perverso cuando estás tan blindado", dice el posteo de la diputada Carolina Piparo, que viraliza el libertario.

"Ya es el colmo que culpen a Milei de ser el responsable del narcotráfico, cuando Bullrich ha incautado más droga que cualquier gobierno, lo "graciosos" es que el partido que Kicillof representa si está lleno de narcos", expresa otro de los tweets, que compartió Milei.

Por su parte, en el Gobierno no hay una respuesta clara en torno a cómo proceder ante la advertencia de intervenir la Provincia. "Rendición o nada", enfatizan algunos funcionarios, aludiendo a que no existe un plan real para intervenir la gobernación o, al menos, la seguridad bonaerense.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo este viernes por la tarde que el presidente Javier Milei pidió la "renuncia" del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero no la "intervención federal" de ese distrito.

"Nadie habló de intervención federal. Se habló de renuncia. El Presidente pidió la renuncia", aclaró Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.