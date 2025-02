Axel Kicillof denunciará a Javier Milei y lo acusó de ser "el principal responsable del narcotráfico"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le respondió este viernes por la tarde al presidente Javier Milei, luego de que el mandatario planteara la idea de intervenir su gobernación, en el marco de la ola de crímenes en el Conurbano.

“La Provincia no se somete a amenazas y extorsiones”, aseguró el gobernador, quien informó que realizará una denuncia penal para que se investigue “la posible comisión de delitos al orden público”. “Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia”, señaló.

“Milei tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia con sus autoridades democráticamente electas”, comentó Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

Durante su exposición, Kicillof fue leyendo el posteo realizado durante la mañana por el presidente. En ese marco, expresó: “Lo que ha dicho es que no va a colaborar de ninguna manera. Pero dio un paso más: Milei por primera vez avanza con su sueño autoritario de intervenir una provincia. Viene de nombrar jueces por decreto y gobernar por decreto. Ahora quiere intervenir una provincia donde perdió las elecciones”.

El gobernador dijo que busca reunirse con el jefe de Estado para consensuar medidas de seguridad. “Le propuse públicamente reunirnos para trabajar en conjunto para abordar este tema". "El incremento de la violencia y el crimen está asociado al narcotráfico. La Provincia no produce droga, para llegar tiene que recorrer 1500 kilómetros y fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del gobierno nacional y aunque nosotros busquemos, desbaratemos y ataquemos los puntos de venta del narcomenudeo, si siguen en pie las organizaciones criminales del narcotráfico, vuelven a establecerse e instalarse esos puntos de venta”. “Milei es el principal responsable del narcotráfico”, acusó el exministro de Economía.

En su declaración a la prensa, Kicillof se refirió al crimen de la nena de 7 años en La Plata, donde aclaró que el asesino había sido detenido por la policía. “La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó”, indicó.

Qué le había dicho Javier Milei a Axel Kicillof

El presidente Javier Milei inició la jornada de este viernes con un contundente mensaje que incluye un pedido de renuncia hacia el gobernador bonaerense debido a los violentos casos de inseguridad en ese territorio, al cual le pidió intervenir.

"Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia", manifestó el jefe de Estado en X.

En las últimas horas Milei venía retuiteando posteos referidos al gobernador bonaerense y los hechos violentos que se repiten, pero este viernes poco después de las 7 publicó su tajante posición: "No se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga. Su doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani a la que nosotros en Nación suscribimos".

En su cierre, el jefe de Estado insistió con el pedido de intervención de la Provincia de Buenos Aires: "Nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales".