Revés de la Corte contra una magistrada que faltó dos años a trabajar por "fatiga"

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó un reclamo de la magistrada María Fernanda Sarcinella, asesora de Menores e Incapaces de Las Heras, quien estuvo envuelta en una polémica por faltar más de dos años a trabajar pidiendo una licencia médica por fatiga e insomnio. La mujer había presentado una demanda exigiendo el pago de los sueldos que dejó de percibir mientras estuvo suspendida por el Ministerio Público de la Defensa, pero el máximo tribunal de la provincia desestimó el reclamo por improcedente.

El caso de Sarcinella tomó trascendencia pública a finales de 2019, cuando la entonces titular del Ministerio de la Defensa, Mariana Silvestri, ordenó la suspensión de los haberes a la asesora de Menores e Incapaces de Las Heras, quien se encontraba de licencia desde hacía más de dos años por síntomas de fatiga e insomnio y no pudo justificar 64 de esos días.

La magistrada había iniciado su licencia médica en diciembre de 2017 y a partir de la Ley 5.811 que regula el régimen de licencia para los empleados públicos y una acordada de la Corte cobró sus salarios durante dos años. Sin embargo, en diciembre de 2019 el Ministerio Público de la Defensa suspendió el pago de los haberes y dejó el cargo en reserva por un año.

A su vez la defensora general Mariana Silvestri, denunció a la magistrada por mal desempeño ante el Jury de Enjuiciamiento debido a que la asesora no justificó la totalidad de los días de tratamiento psiquiátrico. Esto fue debido a que, durante la extensa licencia, hubo 64 días durante los cuales no presentó ningún certificado.

La asesora se reincorporó en diciembre de 2020 a sus funciones, sobre el vencimiento de la reserva del cargo que tenía, presentó el alta médica y se reactivó el pago de sus haberes.

En tanto, en abril de 2021 el Jury de Enjuiciamiento aplicó una sanción de suspensión solo por 10 días a la magistrada, dando por concluido el caso. No obstante, paralelamente la asesora reclamó al Ministerio Público de la Defensa los salarios no cobrados durante un año mientras había estado suspendida y no obtuvo respuesta.

Frente a esta situación presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia con la pretensión de que se anule la denegatoria tácita de su reclamo de pago de sueldos correspondientes desde diciembre del año 2019 hasta la fecha de su reincorporación.

Uno de los argumentos que esgrimió fue la violación a “la intangibilidad del salario de los magistrados” y al “derecho de propiedad”, en consideración a que la liquidación de sus haberes mensuales se vio interrumpida “sin justificación alguna y contrariando las previsiones constitucionales”.

Sin embargo, los jueces Pedro Llorente y Teresa Day determinaron que el reclamo de Sarcinella era “improcedente” y resolvieron no hacer lugar a la demanda.

Argumentaron que la asesora presentó una acción de amparo ante la Justicia Civil reclamando la restitución de los haberes retenidos durante la suspensión y que tanto un juzgado de primera instancia como la Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazaron el recurso. “Esta sentencia se encuentra firme, sin que conste haber sido recurrida por la amparista”, indicaron en el fallo los ministros de la Corte.