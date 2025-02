Francisco Paoltroni rechazó la suspensión de las PASO: "Es hacerle el juego a Milei y a Cristina"

El mapa electoral de este año aún es una incógnita: desdoblamientos, alianzas, quiebres y la posible suspensión de las PASO. El senador nacional de Libertad, Trabajo y Progreso Francisco Paoltroni, analizó el panorama en una entrevista con MDZ y aseguró que quitar estos comicios sólo beneficia a las dos grandes fuerzas que se articulan hoy: La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Duro con el Gobierno de turno, opinó que sus promesas de campaña no han sido cumplidas. Una de ellas era intervenir en Formosa si incumplía con la Constitución; no obstante, y a pesar del fallo de la Corte Suprema contra la reelección indefinida del mandatario Gildo Insfrán, el legislador no ve que desde Nación hayan intenciones de interferir.

- Se está impulsando un pedido de juicio político, a partir del fallo de la Corte contra Gildo Insfrán, y de no prosperar se quiere ir a una intervención federal. ¿Qué es lo que opina usted sobre todo este panorama?

- En mi caso ya presenté el pedido de intervención federal apenas terminaron las sesiones ordinarias; fue el lunes 2 de diciembre que presentamos este requerimiento al Ejecutivo, ya que el Congreso estaba en receso. Con, por supuesto, suficientes justificaciones de todo lo que ya sabemos que viene ocurriendo en Formosa. A los pocos días de ese pedido de intervención federal, surgió el fallo de la Corte Suprema que lo que hace es ratificar todo lo que veníamos diciendo y denunciando, de que en Formosa se ha roto el principio republicano del gobierno, que es el alma y el espíritu de nuestra forma de gobierno en el país. Ya es una decisión presidencial, que hasta el momento no ha mostrado voluntad o iniciativa de avanzar. De hecho, lamentablemente lo tengo que decir, el presidente se olvidó de Gildo Insfrán y de Formosa desde que asumió, más allá de que había hecho varias amenazas de intervenir si la Justicia en esa provincia no funcionaba. Es un poco lamentable para todos los formoseños que sí creímos que, con el presidente Milei, íbamos a tener realmente la esperanza de que cambiara definitivamente la triste realidad de sometimiento que se vive en esta provincia, en donde una sola persona se alzó con el poder absoluto y maneja con mano de hierro hace ya 30 años la provincia.

- Como usted bien dijo, hizo una presentación en Rosada, un proyecto para que intervenga Milei. En ese momento no estaba todavía el fallo de la Corte, ¿no cree que ahora como sí hay un fallo, Milei va a intervenir en Formosa?

- Yo veo que no tiene la decisión política. A ver, tenemos un líder mundial de la libertad que se mete con Venezuela, con Cuba, con China, con (Pedro) Sánchez de España, y no se mete con Formosa que es su jurisdicción, su responsabilidad. Entonces, es muy contradictorio que ni siquiera la nombre, ni siquiera nombre a Insfrán y que ni siquiera nombre a la provincia de Formosa.

- ¿Por qué cree que esta es la postura de Milei?

- Creo que son pactos preexistentes que afloran, pero sobre todo pacto de impunidad, pacto en donde quieren garantizar que no cambie nada. Un modelo era emitiendo, este modelo es con déficit cero, pero siempre el modelo es de blindaje jurídico para todos los que están manejando los destinos del país.

- La reelección indefinida de Insfrán es inconstitucional, ¿no le parece que Milei debería no hacer caso omiso a esto?

- Absolutamente y sobre todo si queremos inversiones. ¿Quién se va animar a invertir en una provincia que tiene dueño? Yo en mi caso tengo una PyME hace 3 años y no nos conectan la energía. Nos niegan la conexión energética, ¿por qué? Porque también maneja la energía, como maneja el agua, la propiedad privada, la Justicia. Entonces, es totalmente opuesto al discurso presidencial de la libertad cuando tenemos la provincia de menos libertad de la Argentina.

- Insfrán tiene control sobre la legislatura de Formosa, ¿qué piensa que va a pasar con este pedido de juicio político?

- Nada. Tiene el control absoluto de todo, excepto la Corte Suprema de Justicia porque gracias a Dios hasta ahora impedimos que (Ariel) Lijo llegue a ser juez y (Ricardo) Lorenzetti presidente de la Corte, porque si no hubiese elegido qué causas tratar y cuáles no, y por eso pudimos lograr este fallo de ponerle freno a la reelección indefinida. Sino tampoco hubiese pasado nada.

- Entonces, ¿cuál es su mirada de lo que va a pasar en Formosa con Insfrán?

- Nosotros también tenemos nuestra presentación de la cual ya notificamos a la provincia y ya es explícita, no solo que ataca el artículo 132, sino que habla de Insfrán y de su vice, que ellos ya no pueden ser candidatos, y eso despeja todas las dudas y todas estas escaramuzas que trató de instalar Insfrán de que ahora le quedan dos mandatos más, y se da por tierra ya toda esta confusión que genera. Y la otra herramienta que hay que desarmar es la Ley de lemas. Es una ley nefasta. Eso ya lo tenemos presentado, estamos en la Cámara Electoral Federal esperando a que se termine de plantear la jurisprudencia de este caso. Y esperamos un fallo en este sentido para ponerle fin a esta ley nefasta que también es inconstitucional, porque no respeta la direccionalidad del voto. Nuestro sistema electoral dice que los ciudadanos se eligen de forma directa a su representante. La Ley de lema es indirecta.

- ¿Y qué tiene que hacer la oposición en este año electoral? Una unión entre todos los fortalecería. Pero después está, por ejemplo, el diputado radical Fernando Carbajal, que ya ha expresado varias veces esta negativa de dialogar con La Libertad Avanza, él no cree que ese quizás sea el camino. ¿Qué es lo que ve usted?

- Primero que van a desdoblar y no creo que La Libertad Avanza juegue las elecciones provinciales por varios motivos, pero de vuelta, la Ley que rige en Formosa es la Ley de lemas. Entonces, de pronto cada partido político podría llevar su sublema que hacen a un mismo lema, ¿no? Sin perder la identidad podríamos competir todos juntos bajo un mismo paraguas, pero con los candidatos independientes.

- Claro, que eso es lo que se quería hacer con la Libertad Avanza, ponerse en otro sublema.

- Sí, pero no creo que la Libertad Avanza participe. La última vez que más o menos se dijo que participaba era en la intendencia de Río Cuarto y no está teniendo buenas experiencias, mucho menos cuando no es una presidencial como Milei en la boleta o cosas así, entonces, las elecciones locales votan por cercanía y la Libertad Avanza no tiene candidatos de cercanía con la ciudadanía.

- ¿Cuál es el panorama que usted ve ahora en las sesiones extraordinarias en los proyectos que se están empezando a tratar recién ahora?

- Veo muy trabado... a ver, la expulsión de (Edgardo) Kueider y la licencia este senador (Victor) Zimmermann, que se fue de ministro de la producción en Chaco, de 39 a 33 hace que quede 37 a 34, así que veo mucha conflictividad, veo muchas trabas, va a ser difícil que prosperen las diferentes iniciativas que hay. Ojalá que pueda sacar desde todos los tratados internacionales que ya aprobamos de mi Comisión, que son tan necesarios para el país, ¿no? Pero respecto a las leyes que promulgue el Ejecutivo, veo veo complejidad.

- Con la eliminación o suspensión de las PASO, que el gobierno aparentemente ya no consiguió los votos para eliminarlas.

- ¿Cuándo se colo eso en el debate? ¿Cuándo surgió que había que debatir la suspensión de las PASO?

- Es parte de la reforma electoral que se propone.

- Pero nunca fue parte del debate. El debate era Boleta Única. Listo, ya lo aprobamos. ¿Por qué ahora queremos eliminar la herramienta que hizo que el presidente Milei sea diputado, primero, y presidente después? Es muy contradictorio también, ¿no? Justamente las PASO le han dado mucha representatividad a la ciudadanía, la posibilidad de que lleguen muchos outsider, una posibilidad de destrabar toda la vía partidaria que venía muy trabada en mano de siempre la misma gente. ¿En qué momento se coló la discusión de eliminar las PASO o de suspenderlas? Si no la logran eliminar, por lo menos suspendámoslas ¿Cuál es el objetivo? Es hacerle el juego al presidente y a Cristina, ¿le sirve a ellos dos hoy eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo.

- También fue muy crítico de lo que fue la baja temporaria de las retenciones al campo.

- Creo que es un muy mal mensaje, es un mensaje confuso, contradictorio. Lo único que estás diciendo es 'apurate a liquidar'. Creo que que le agrega incertidumbre a una situación que ya de por sí viene esperando definiciones del Gobierno, pero definiciones claras, precisas, que den certidumbre y los productores puedan planificar. Y no una zanahoria para que asomen la cabeza afuera de la cueva. No está bueno.

- ¿Para usted debería ser definitivo o, por lo menos, prorrogar esta decisión?

- Algo concreto, vamos a sacarlas de esta manera o vamos a hacerlo de esta manera y gradual en el tiempo, en todo caso, pero no hasta el 30 de junio. El mensaje es: estoy desesperado por dólares, vendeme la soja, estás haciendo kirchnerismo de la otra vereda. No está bueno, son malos mensajes. Produce el efecto contrario.

- También prometieron este año quitar el cepo.

- Creo que va a depender mucho de lo macro. Yo lamentablemente no veo inversiones, fuera de lo que son el sector minero y el sector hidrocarburífero, no veo que las cosas estén funcionando. Creo lo contrario; hay más riesgo de que se pierda empleo genuino de que se genere.

- O sea, no hay que sacar el cepo todavía para usted.

- Va mucho más allá del cepo. Yo no veo rentabilidad en las diferentes actividades económicas. Si vos no tenés rentabilidad, podes ser super patriota, pero hasta que se te terminan los fondos. No está bueno lo que está ocurriendo fuera de los sectores de lo de hidrocarburo y de la minería. Me parece que si no hay rentabilidad, no hay crédito ni tasa cero que te salve.

- ¿Y a qué se debe esta falta de rentabilidad?

Bueno, el costo argentino y cada día perdemos más competitividad por justamente este cepo que nos vuelve cada día más caros en dólares.

- ¿Usted tiene diálogo con el gobierno, con la Libertad Avanza en general?

- No, con los colegas del Senado sí.

- Pero desde su expulsión no tuvo una charla.

- Con Victoria Villarruel.

- ¿Cómo ve la situación de Villarruel?

- Bueno, creo que estamos bastante en el mismo lugar. Complejo porque obviamente ella tiene un rol institucional en donde no la pueden echar, sino yo creo que ya lo hubieran hecho, como hicieron con (Diana) Mondino, conmigo, con (Ramiro) Marra, ahora último. Pero bueno, me imagino que ella no se quiere convertir en el Chacho Álvarez de Milei.

- ¿No le afecta la imagen del gobierno todas estas bajas constantes?

- Yo creo que sí, creo que la estrategia de Santiago Caputo es que la mejora económica de los bolsillos tapen absolutamente todo y eso también me da mala espina de que no vamos por el buen camino.

- Hablando de Santiago Caputo, en su momento se decía que el trasfondo de su expulsión era por una pelea supuestamente con Caputo, ¿puede ser?

- No, simplemente por hacer lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña, sostener el mandato popular y no correrme de ahí. Pero bueno, en la Libertad Avanza no está aprobado disentir.

- ¿No aceptan otras miradas?

- Y no, cada vez que no les gusta algo te pagan con eso.

- Con Caputo no ha hablado más.

- No, no hablé nunca más.

- Con Villarruel sí tiene diálogo

- Sí, sí, con Victoria hablo obviamente por estar en la misma casa.

- ¿Y cómo ve la mesa chica de Milei? A Karina y a Santiago.

- El Estad no pueden ser tres personas. Es la es la mejor manera de equivocarse. Creo que nunca pueden estar las decisiones del destino de los 46 millones de argentinos en tres personas. Tenemos basta experiencia en la Argentina en fracasos de este tipo cuando solo tres personas quisieron manejar el Estado.

- ¿Cómo ve al Gobierno a nivel electoral? Las encuestas lo siguen mostrando como la fuerza política más alta.

- Atado a la economía. Si llegan con este envión de mejora ficticia puede que vaya muy bien en las elecciones. Ficticia digo porque no es sostenible en el tiempo, porque no hay inversión, no hay generación de empleo, no hay no hay rentabilidad. Entonces es ficticia, aguanta hasta que aguanta y bueno, es un ciclo que se repite. Hasta ahora estamos en el ciclo del dólar barato, de la privatización y de un montón de otras cosas. Después viene el ciclo de la emisión y de la estatización, y hay un cúmulo de personas que se viven beneficiando de estos ciclos.

- Y entremedio, toda la controversia que está viviendo el Gobierno con Davos, con la marcha.

- Bueno, creo todo eso es humo para distraer de los verdaderos problemas que tiene Argentina.

- ¿Que cuáles son?

- Y estas cuestiones: inversión, desarrollo, crecimiento económico, generación de empleo, logística.

- ¿Y qué deberían hacer las oposiciones más dialoguistas o las que quedaron más al centro en medio de esta polarización? ¿Qué rol deberían tomar este año electoral a nivel nacional?

- Yo creo que acá tiene que nacer una nueva clase de dirigentes, gente que viene del hacer, del conocimiento del hacer, que hayan sido buenos en su materia y que vienen a aportar, a hacer una entrega a la política, justamente traer su experiencia y gente que tenga más para perder que para ganar en la política. Bueno, mientras no salgamos de eso estamos condenados.

- O sea, una tercer fuerza, ¿de qué índole más o menos?

- Liberal desarrollista, pero con mucha institucionalidad. A ver, hace poco tiempo salió una publicación de dos economistas que sacaron el Premio Nobel, Acemoglu y Robinson, creo que es. ¿Por qué fracasan los países? Y claramente la Argentina es el mejor ejemplo de por qué fracasamos, y es por la falta de institucionalidad. Es por traer a los peores a los lugares de toma de decisiones.

- ¿Usted lideraría esta tercera fuerza que propone?

- Bueno, yo no voy a ser candidato en esta elección, pero sí estoy dispuesto a colaborar con todo lo que sea de un cambio real para mi país y para mi provincia.

- Dialogaría con la UCR, el PRO, la Coalición Cívica.

- Va más allá de los partidos. Creo que los partidos todos están contaminados de gente que le cambia el voto para un tío en el PAMI. Y eso no es de partido, sino de la integridad de las personas que vengan a ser esta patriada y decididos a hacerlo. Pero tiene que nacer esa nueva dirigencia política que viene de la experiencia del hacer, de chocarse los problemas todos los días y que venga decidido a portar esa experiencia para hacer el cambio que tanto necesita nuestro país.

- Es un poco lo que propone su partido.

- Totalmente, la selección nacional.

- ¿Usted lo quiere llevar ya otras provincias? Recién lo hablábamos, antes de la entrevista, como en Chaco.

- Absolutamente, pero que se llene de intendentes y concejales de estos perfiles, de gente que traiga eficiencia a los estados municipales, provinciales y obviamente nacional.

- ¿Y qué es lo que lo diferencia de LLA y el kirchnerismo? Que son los principales polos hoy.

- Y hacer lo que decimos.

- ¿Por ejemplo?

- La Libertad Avanza no está haciendo lo que dijo. Dijo que una Argentina distinta era imposible con los mismos de siempre y eso fue creo que lo que más me convocó. Y a los 15 días te trajo a Daniel Scioli, y la lista no termina más.

