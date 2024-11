Francisco Paoltroni volvió a distanciarse de LLA y denunció un pacto de impunidad por Ariel Lijo

El oficialismo consiguió las firmas para el pliego de Ariel Lijo. El senador Francisco Paoltroni, recientemente expulsado del bloque de La Libertad Avanza (LLA), estuvo en MDZ Radio 105.5 FM y arremetió nuevamente contra la decisión del presidente Javier Milei de impulsar la candidatura del juez a la Corte Suprema de Justicia. El legislador denunció un "pacto de impunidad" detrás del apoyo a Lijo y señaló que su postura en contra de esta nominación fue la causa de su salida del espacio político que integraba.

“Había un acuerdo político desde el primer momento, era el juez que todo el arco político quería. Nadie esperaba que alguien propio de La Libertad Avanza se oponga tan férreamente y lo hiciera tan público", afirmó Paoltroni. Según explicó, esta resistencia fue un factor que retrasó la designación de Lijo en la Corte Suprema. Para el legislador, la postulación del juez responde a "un pacto de impunidad y, sobre todo, de protección. Todos los gobernadores se quieren blindar de lo que ha sido el desastre de los últimos 20 años. La corrupción y los desastres de la economía en los últimos 20 años no fueron solamente de Cristina Fernández. Todos se quieren blindar judicialmente y ese blindaje se llama Ariel Lijo”.

Como representante de Formosa, Paoltroni destacó: “En mi provincia lo hemos padecido. Lijo salvó de la condena a Gildo Insfrán. Yo, por ser un representante de la provincia de Formosa y representar al pueblo formoseño, no podía hacer otra cosa que oponerme y hacer visible toda esta situación que es muy negativa para la Argentina distinta que dijimos que veníamos a realizar”, sostuvo.

El conflicto interno en LLA escaló, según explicó el senador, tras sus críticas públicas a Santiago Caputo, miembro del círculo íntimo del presidente y a quien vinculó con el impulso del pliego de Lijo. “Lo que pasó es que me cita Santiago Caputo a la Casa Rosada y me dice: ‘Francisco, ya sabemos cómo vas a votar, pero te pedimos que te calles’. Una lástima que no se tomaron 15 minutos de su tiempo en conocerme porque no solo que yo no me voy a callar nunca, sino que voy a hacer lo imposible para que este tipo no sea juez”. Esta interacción, dijo, marcó un punto de inflexión: “Al principio me generó una gran indignación y luego una gran preocupación porque si este señor está en el triángulo de hierro, nada bueno puede salir”, agregó y calificó esto como un “alto nivel de atrevimiento”.

“Por primera vez el pueblo formoseño tuvo una voz. Después de 18 años, tuvo a alguien que se le planta a Insfrán, y este me pide que me calle. Una barbaridad. Todo lo opuesto a lo que es el liberalismo”, expresó.

El senador afirmó que en LLA "se quieren rodear de obsecuentes, de personas que cumplan solamente órdenes, que no piensen ni hablen, y a mí no me van a encontrar ahí”.

Escuchá la entrervista completa: