El papá de Paloma Gallardo fue a Casa Rosada, pidió ver a Milei y reclamó seguridad para su familia

El papá de Paloma Gallardo, la adolescente de 16 años asesinada junto a su novio Josué Salvatierra (14) en un descampado de Florencio Varela, se presentó este viernes por la tarde en Casa Rosada, donde pidió ver al presidente Javier Milei o al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Fui hasta Casa Rosada para ver al presidente o al jefe de gabinete y me dijeron que Milei no estaba y Francos tampoco. Lamentablemente no me dieron soluciones”, dijo Omar, en diálogo con MDZ. Omar solicitó seguridad para su familia ya que asegura que están recibiendo “amenazas”.

A su vez, pide que el Gobierno nacional interceda en la causa judicial, al asegurar que “el expediente está manchado por serias irregularidades”. “Habíamos hablado con la gente de Bullrich para que nos ayuden con la seguridad y nos den una mano para que el expediente vuelva a foja cero, apartando al fiscal y al juez, pero solo nos propusieron hablar con su jefe de gabinete que no tiene ninguna autoridad para eso”, agregó.

Omar denunció que a su hija “la violaron”, algo que no figura en la investigación de momento. La causa es encabezada por el fiscal Hernán Bustos Rivas, titular de la UFI N°5 de Florencio Varela, quien recibió el informe forense que marca que la víctima no presentaba lesiones compatibles con una agresión sexual.

La autopsia determinó que ambos fueron atacados el mismo día de su desaparición y hallados 40 horas más tarde. Tenían varios traumatismos de cráneo. Paloma fue encontrada boca abajo, mientras que el joven estaba tendido hacia arriba, aunque en este caso con lesiones defensivas.

“Josué defendió a Paloma de aquel que la estaba violando. Lo digo yo, papá, con todo el dolor de mi corazón... Fui el único que vio el cuerpo... No voy a dar una descripción de lo que vi, pero firmé el acta y todo, y tengo todo el derecho de decir lo que vi. Falta nada más que me lo confirme el forense“, declaró ante la prensa durante la semana.

Por su parte, el abogado de la familia de Paloma aseguró que van a pedir una “nueva pericia sobre el cuerpo de la menor”.

En diálogo con Radio Splendid, Aníbal Osorio señaló: "Ayer me hice cargo de la defensa de la familia de Paloma. Estamos analizando todas las pruebas del expediente. Creemos que Paloma y Josué fueron víctimas de un ataque de carácter sexual seguido de muerte".

"El padre de Paloma sostiene que fueron víctimas de un ataque sexual. No habla sin fundamentos. El fiscal no niega que haya podido pasar, dice que no hay pruebas. "Vamos a pedir una nueva pericia sobre el cuerpo de Paloma para poder determinar la hipótesis que sostenemos", confirmó el letrado.