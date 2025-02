Video: diputados peronistas cruzaron a José Luis Espert por tratar de "atorrante" a Axel Kicillof

En medio de una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el legislador oficialista José Luis Espert utilizó una cuestión de privilegio para cargar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien culpó por la ola de inseguridad. Sus palabras llevaron a un acalorado cruce con la banca de Unión por la Patria.

Tras haber apuntado contra el gobernador en los medios, el legislador redobló la apuesta en el recinto. "Es el responsable esencial de la sangre que se está derramando de inocentes por su inoperancia", sostuvo Espert con furia.

Jornada caliente en la Cámara de Diputados.

Durante su discurso, el diputado fue subiendo el tono y la virulencia de sus palabras, hasta que tildó a la Provincia de Buenos Aires como "una cárcel a cielo abierto" y afirmó: "Solamente pedimos que no se sigan enterrando inocentes en manos de delincuentes por culpa de un atorrante".

En esa línea, planteó dos posibles salidas para el gobernador: "O renuncia a su cargo por inepto o le pide ayuda al Gobierno nacional para enfrentar la inseguridad y el narcotráfico".

Su manera de referirse a Kicillof desató una fuerte reacción en el bloque de UxP, cuyos legisladores comenzaron a increparlo desde sus bancas.

El cruce alcanzó su punto máximo cuando el economista, dirigiéndose a los diputados kirchneristas, exclamó: "No hay seguridad sin autoridad, no hay justicia sin castigo. no miremos para otro lado. delincuentes. Ustedes, delincuentes y asesinos", disparó.

El escándalo impulsó al presidente de la Cámara, Martín Menem, a intervenir para seguir con la sesión al grito de "no es una cancha de futbol".

Sin embargo, los legisladores de UxP como Cecilia Moreau continuaron exigiendo una retractación por parte de Espert, quien aumentó aún más el volumen de su voz.