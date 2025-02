En vivo: Diputados debaten Reiterancia y Juicio en ausencia

El oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de suspensión de las PASO en una sesión cargada de tensiones, aplausos, silbidos y chicanas. Pasadas las 12.30, el Ejecutivo logró quórum para darle media sanción a la suspensión de las primarias.

En el plenario de comisiones, el dictamen de mayoría se alcanzó con lo justo y gracias a la ayuda de los gobernadores peronistas Raúl Jalil, de Catamarca, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y el de Córdoba, Martín Llaryora.

La suspensión de las PASO fue el primer tema en ser tratado en el recinto. Durante la sesión también se debatirán apartamientos, cuestiones de privilegio y el tratamiento en particular del proyecto, asuntos que incluso podrían extender aún más la sesión.

Además de la ayuda de los mandatarios, el oficialismo también capitalizó la fragmentación del bloque de la UCR y la división generada en Unión por la Patria. Fueron cuatro los radicales de la bancada presidida por Rodrigo de Loredo que contribuyeron con sus firmas: el misionero Martín Arjol, el catamarqueño Francisco Monti, la cordobesa Soledad Carrizo y, a último momento, el mendocino Lisandro Nieri.

Por su parte, Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, aportó con los cuatro cordobeses (Oscar Agost Carreño y los tres diputados que responden a Llaryora).

De cara a la votación, el socialista Esteban Paulón, tras un enérgico discurso, votó negativo, junto con su par en la Cámara y jefa del GEN, Margarita Stolbizer. Por su parte, la santafesina Mónica Fein se ausentó en el recinto. En paralelo, la mayoría de Encuentro Federal, sin embargo, acompañó al Gobierno, al igual el bloque de radicales Democracia para Siempre, que en el plenario de comisiones decidió no firmar ningún despacho.

Asimismo, la Coalición Cívica e Innovación Federal se sumaron a la causa oficialista al firmar el dictamen de mayoría, lo cual engrosó la base desde la cual partió La Libertad Avanza (LLA) en su carrera por alcanzar los 129 votos. Finalmente, el Gobierno consiguió el el quórum de 129 legisladores sentados en sus bancas para abrir la sesión, y la media sanción del proyecto se obtuvo con holgura, lo que representa un buen comienzo para el oficialismo en materia legislativa.

En el caso de UxP, convivieron diversas posturas, entre la abstención y el acompañamiento, ya que más de una docena de diputados votó de manera afirmativa la suspensión de las PASO. La cohesión del bloque quedó lastimada desde el momento en que los diputados santiagueños y catamarqueños le dieron sus firmas al Gobierno al acatar la orden de sus respectivos gobernadores.

"Soy maricón y me la banco": el descargo de Esteban Paulón

A los minutos de iniciada la sesión, tomaron la palabra los legisladores de izquierda Esteban Paulón y Nicolás del Caño, quienes aprovecharon para repudiar los dichos del presidente en Davos y los ataques a la Marcha del Orgullo desarrollada el pasado sábado 1 de febrero. Insistieron en que Javier Milei asoció a las personas homosexuales con pedófilos.

"Yo promoví esa marcha, y no soy kirchnerista. Soy maricón y me la banco", gritó el diputado Paulón, llevándose el aplauso de gran parte de los presentes. Las palabras del secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, además del apoyo dentro del recinto, trascendieron también en redes sociales.

Espert contra Kicillof: "Atorrante"

Fueron varios los altercados que gobernaron la primer hora de sesión. Otros gritos se desataron cuando el libertario José Luis Espert apuntó contra la gestión libertaria al tratar cuestiones de privilegio: "Es hora de que Kicillof rinda cuenta de su evidente fracaso, y creo que el gobernador sólo le quedan dos alternativas, que renuncie a su cargo por inepto o pedirle ayuda al Gobierno nacional para poder luchar con las fuerzas federales contra el narcotráfico y la inseguridad".

"Basta de impunidad y de vivir con este modelo, basta de pagar con nuestras vidas mientras otros cobran con violencia. Mientras los delincuentes cmainan como dueños de la calle, y los laburantes corremos como fugitivos", agregó Espert y varios gritos comenzaron a dispararse en el recinto, a lo que sumó: "Pedimos que no se sigan enterrando inocentes a mano de delincuentes por culpa de un atorrante como Kicillof. ¡Sí, atorrante! No hay seguridad sin autoridad, no hay Justicia sin castigo".

Una de las diputadas que más criticó los dichos de Espert fue la miembro de Frente Renovador, Cecilia Moreau, a quien el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pidió que guarde silencio y cese sus críticas. Cuando el economista de La Libertad Avanza cerró su discurso, otros tantos lo aplaudieron.

Más temas a tratar

Otro tema que se tratará será el proyecto de Juicio en ausencia, así como la modificación de los conceptos de Reiterancia y Reincidencia delictiva, propuesta de cambio de los artículos 50 y 58 del Código Penal.

Esta última tiene gran resistencia, y de hecho, al comenzar la sesión, uno de los diputados apuntó contra la misma. "También pusieron la ley de Reiterancia delictiva hoy para, como hacen en Mendoza, utilizarlo contra la movilización popular", disparó el diputado del Caño.

Los legisladores que desataron su furia sobre Martín Menem

Menem debió intervenir, como suele ocurrir, en varias ocasiones para calmar discusiones y gritos, pero también protagonizó algunos de los altercados. Christian Castillo, del Frente de Izquierda y Trabajadores - Unidad, fue uno de los legisladores que se subió al ring con el presidente de la Cámara.

Durante su discurso, el riojano intervino porque se le había acabado el tiempo y, además, porque había desviado el tema de debate. "Le pido, tiene que fundamentar. No ha dicho ni una palabra del dictamen de minoría. Por eso, no le voy a extender más el tiempo", reclamó. A lo que Castillo respondió: "Señor presidente, parece que le molestan mis palabras".

Menem insistió en enfocarse en el motivo de la sesión: el futuro de las PASO, ya que su discurso estaba alejado de la discusión. El izquierdista disparó: "Entiendo, señor presidente, que usted estaba distraído mirando el teléfono y no escuchó mi argumentación. ¿Cómo nada tiene que ver? Usted es presidente de la Cámara, no quien evalúa la argumentación de los diputados".

Martín Menem se enfrentó con dos diputados de la izquierda.

"Yo justamente estoy argumentando que por el proyecto que ustedes defienden hay que rechazar esto, porque es para que ustedes tengan más diputados, señor presidente. Si a usted no le gusta que yo desnaturalice la explotación capitalista, el patriarcado, y el Gobierno medieval, liberticista y tiránico que usted defiende en esta Cámara, será su problema. Cada segundo será para enfrentarlo", exclamó Castillo.

Seguirdamente, la diputada Vanina Biasi, del Partido Obrero, tomó la palabra y continuó el pleito: "Quieren reforzar el discurso y la práctica fascista de perseguir a la comunidad LGBT en este país, como hacen ahora con la fantochada de decretos, que modifican la Ley de identidad de género cuando en este país no existen las intervenciones quirúrgicas en ese terreno para los menores de edad".

"En vez de hablar de los incendios, de los despidos, de la caída de la construcción, la industria, aumentó el desempleo, se incrementó la pobreza, nos quieren hacer hablar de cosas que no existen, como Conan y las intervenciones quirúrgicas sobre menores de edad", agregó con un claro tono de enojo.

Menem aclaró: "En esta Cámara no hay ningún tipo de censura, simplemente le manifiesto que mi función es cumplir con mi reglamento, como usted me lo solicitó en la reunión de labor parlamentaria. Aprovecho para decirle que en las estadísticas, su bloque de la Izquierda son los que más han hablado, más que todo el bloque de Unión por la Patria, que tiene 99 diputados, así que no hable de censura bajo ningún punto de vista. No se lo voy a permitir".

Los argumentos de Nicolás Mayoraz

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, insistió en que desde La Libertad Avanza siempre han buscado la eliminación definitiva de las PASO. No obstante, al no tener el apoyo suficiente se conformarán -por ahora- con su suspensión, y manifestó que resulta necesario “suspenderlas en pos de lograr el objetivo por lo menos para esta elección”.

Para justificar la medida que se busca adoptar, el diputado libertario se basó en las encuestas y habló del “rechazo absoluto" que hay contra "este sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Es decir, que de lo que la ciudadanía se da cuenta a veces, a la clase política le lleva más tiempo darse cuenta”.