El diputado Lisandro Nieri advierte que suspender las PASO será "muy difícil"

Ya quedó programada la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley que busca suspender las PASO. Será el próximo jueves. Esto se dio después de que el oficialismo alcanzara el dictamen de mayoría con el apoyo clave de algunos diputados peronistas y radicales.

El clima es intenso y los bloques de diputados se encuentran muy fragmentados. Las negociaciones fueron clave para alcanzar las 58 firmas que necesitaba el oficialismo para firmar el dictamen. Incluso así, La Libertad Avanza tuvo que ceder un poco de terreno a la hora de enviar el proyecto a la cámara baja. El diputado radical por Mendoza, Lisandro Nieri, dijo en MDZ Radio que "se va a discutir la suspensión de las PASO porque no prosperó la eliminación".

Nieri destacó algunos puntos que cuestiona sobre el tema: "La gente hoy no está pensando en eliminar las PASO. Hay cuestiones más importantes como los problemas económicos o la guerra comercial a nivel mundial que seguro nos va a afectar a nosotros". En ese sentido, el diputado agregó que "podríamos estar discutiendo estos temas que son más centrales. Y me encantaría estar discutiendo eso y no una reforma electoral... Me gustaría estar hablando de otra agenda".

El funcionario firmó uno de los dos dictámenes de minoría junto al diputado mendocino Roberto Sánchez. Siguiendo esa línea, Nieri no quiso confirmar su voto a favor o en contra del proyecto, aunque aclaró que, en caso de discutirse la eliminación de las PASO, su voto sería negativo. Entonces agregó: "Quedan algunos puntos por trabajar del proyecto. Y hasta ahora acompañé con algunas observaciones y disidencias. Pero porque quise que al menos el proyecto llegue al precinto y se pueda discutir".

Nieri además explicó que las PASO representan un gasto muy mínimo en relación al presupuesto, aunque eliminarlas sí que es "algún ahorro". En ese sentido, el diputado está "completamente a favor" de reducir el gasto público.

Por último, el diputado volvió a cuestionar el rumbo que ha tomado la cámara baja sobre los temas que se discuten. "Hay muchísimos temas más interesantes para plantear. Me hubiese encantado discutir reformas estructurales o el Presupuesto 2025... por esto el día jueves van a haber muchas complicaciones porque hay bloques que sin presupuesto no van a tratar absolutamente nada. Va a ser muy difícil conseguir el quórum", adelantó.