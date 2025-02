Nicolás Mayoraz: "La Libertad Avanza quiere probar su propia fuerza"

El diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz se mostró confiado de cara al año electoral y aseguró que "La Libertad Avanza se quiere medir sola y probar su propia fuerza" en las urnas, en lugar de ir hacia una alianza con el PRO. "Que la gente tenga la tranquilidad de lo que está votando, personas que siguen firmemente a Milei, no alianzas políticas", agregó.

Además, el legislador libertario evaluó el poroteo de cara a la sesión del jueves en la Cámara de Diputados, donde confía en que el oficialismo "tendrá los 129 votos que necesita" para lograr la suspensión de las PASO, entre otros temas como la modificación del Código Penal y el proyecto de juicio en ausencia.

Por otro lado, se refirió a la expulsión de La Libertad Avanza del legislador porteño Ramiro Marra, figura fundacional del partido, y aseguró que "votar un aumento de impuestos es estar en una línea contraria a la del presidente Milei". "Cuando vos estás en un espacio político, tenés directivas políticas y las tenés que seguir", sentenció Mayoraz.

- La suspensión de las PASO estaban incluidas dentro de otro proyecto más grande que era la reforma política, que contenía también cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. ¿Ese tema ya lo dan por suspendido en estas sesiones extraordinarias?

- El proyecto del Ejecutivo es muy ambicioso. Incluye el financiamiento de los partidos políticos y una modificación y modernización de todo el sistema electoral y de funcionamiento de los partidos. La urgencia electoral hace que debamos circunscribir ahora la discusión en estas extraordinarias a las PASO, que el objetivo del Gobierno era su eliminación, pero el consenso que hemos alcanzado llega solamente a lo que sería la suspensión.

- ¿Para la suspensión esos votos estarían sobre la mesa o todavía es una especulación?

- Hay que esperar hasta el jueves, porque hasta que no están las manos levantadas no se puede saber, pero en principio somos muy optimistas de que tenemos el número de los 129 que necesitamos. Acompañan La Libertad Avanza, el PRO, el MID, Innovación Federal, otros partidos provinciales, también la Coalición Cívica y un sector importante de la Unión Cívica Radical estaría acompañando. La duda está en Unión por la Patria, donde hay muchos proyectos presentados para la eliminación o suspensión de las PASO. De hecho nosotros hemos tomado un artículo de suspensión de un proyecto de un diputado suyo, así que debe haber dentro de este amplio espectro que tiene Unión por la Patira algunos diputados que pueden acompañar.

- Otro de los proyectos que está en carpeta ahora es Ficha limpia, que se planea tratar la próxima semana. ¿Qué proyectan para ese entonces?

- Hoy reunimos a las comisiones para dictaminar, porque el dictamen sería sobre el proyecto del Ejecutivo, que es más amplio y un poco más ambicioso que el que habíamos dictaminado el año pasado. Somos optimistas porque ese proyecto ya lo tienen en su poder todos los que acompañaron Ficha Limpia el año pasado y le dieron el okey, así que no debe haber inconveniente.

- Si Ficha limpia finalmente sale en la Cámara de Diputados, ¿se va a enfrentar con un bloqueo en el Senado?

- Hay que empezar a conversar con senadores. Hay senadores que se sienten incómodos en la posición de rechazar ficha limpia. Algunos son ultra kirchneristas y van a defenderla a Cristina porque creen que esto es una amenaza contra ella. Hay otros que son más racionales y entienden la necesidad de depurar la política y poner un freno de una vez por todas para que no haya más corruptos en política, ese es el objetivo de este gobierno. No puede ser que la ciudadanía para un montón de trámites necesite demostrar de que no tiene antecedentes penales y los políticos no. Muestra una situación de privilegio que no tiene ninguna explicación y que además coadyuva a que haya más corrupción en la política. Debemos darle un freno y en el diálogo con los senadores se debe trabajar en eso, dejando de lado las situaciones personales como puede ser la de la expresidente e ir directamente a un cambio institucional.

- Va a ser un año lleno de elecciones, tanto a nivel nacional como provincial. ¿Vos sos de los que pujan por una alianza con el PRO o creés que La Libertad Avanza tiene que ir sola con sus propios colores?

Yo sigo el lineamiento del partido a nivel nacional que viene llevando adelante Karina Milei, que es la presidenta del partido. La Libertad Avanza se quiere medir sola, quiere probar su propia fuerza y en todo caso mantener alianzas parlamentarias. Pero frente a la ciudadanía mostrar su sello, porque es la primera vez que el partido va a ponerlo en juego, entonces tiene su lógica que el partido quiera ir solo y mostrar cuál es su nivel de aceptación y reconocimiento por parte de la gente. Además, que la gente tenga la tranquilidad de lo que está votando, personas que siguen firmemente a Milei, no alianzas políticas.

- En Santa Fe se eligen además de legisladores locales, convencionales constituyentes para reformar la Constitución. ¿Cómo ves ese panorama para La Libertad Avanza?

En Santa Fe el PRO es parte del gobierno de Pullaro, entonces ahí ya es más complicado porque deberían dirimir primero esa situación. Hoy ellos están en una alianza con el socialismo y la Unión Cívica Radical gobernando, Pullaro está en la vereda de enfrente de Milei. ¿Entonces, cómo puede un partido estar en la provincial de un lado y en la nacional en la vereda de enfrente? No es muy comprensible. A nivel de distritos también va a haber particularidades que atender, como las que estoy señalando.

- La reforma de la Constitución santafesina tratará la posibilidad de instaurar la reelección para el gobernador en la provincia, cuando hoy tiene solo un mandato. ¿Cuál es la postura de La Libertad Avanza en ese sentido?

- Era una oportunidad histórica, porque hace años que viene intentando reformarse la Constitución en Santa Fe y las fuerzas políticas se traban entre sí y no logran hacerlo. Ahora el gobernador, que tiene una escribanía en la Legislatura santafesina porque tiene mayoría y aprueba lo que quiere, sacó una ley realmente muy mala de reforma de la Constitución sin dar la discusión en la sociedad previamente. Lo más importante para nosotros no era la reelección, sino discutir el sistema bicameral o unicameral, y él no da lugar a esa discusión porque tiene un acuerdo de casta con los senadores departamentales, que son al estilo de los barones del conurbano bonaerense y manejan cientos de millones de pesos discrecionalmente.

-¿Qué proponen desde La Libertad Avanza?

- En la reforma constitucional tenemos la oportunidad de que los santafesinos se liberen de ese manejo espurio de la política llevando una a un sistema unicameral que les permite igualmente tener representación a todos los distritos, pero no trabajar de esta manera. Nosotros queremos una reforma constitucional que plasme las ideas del presidente Milei: la libertad, la vida, el respeto a la propiedad y que el Estado cumpla el rol que debe cumplir y no ese cuento del Estado presente que ha sobrepasado todos los límites y ha implicado la pérdida de derechos para muchos, además del aumento de la pobreza. Queremos un Estado eficiente, queremos que sea la Provincia con la menor cantidad de impuestos posibles, que sea una provincia productiva y competitiva. Santa Fe es una provincia con un potencial enorme que por los malos manejos de la política no está en el lugar que le corresponde.

- ¿Y puntualmente sobre la reforma para que se habilite la reelección?

- Tenemos que discutirlo. Institucionalmente en Santa Fe no ha fracasado el sistema de alternancia, al contrario, han pasado todos los partidos políticos. Hubo 12 años de socialismo, después un mandato del peronismo, ahora está Pullaro. Además, la reelección con alternancia se puede dar, Reutemann fue gobernador dos veces, Obeid también. Por ese lado no nos quita el sueño mantener el sistema de no reelección. Lo que queremos discutir es si damos la reelección, en qué términos darla, porque no nos parece bien este enfoque que le está dando el Gobernador donde está poniendo todos los jueces de la Corte, ha reformado el sistema de penal de enjuiciamiento y puso todos los camaristas a dedo y está manejando el Ministerio Público de la Acusación. Tiene un poder y un control tan grande sobre la provincia de Santa Fe que un poco nos preocupa que logre una reelección que le amplíe más todavía ese poder que hoy ha ganado a fuerza de que no exista en Santa Fe una oposición. La Libertad Avanza recién ahora aparece y de algún modo tenemos que poner un límite con la reelección.

- La semana pasada el legislador porteño Ramiro Marra fue expulsado del La Libertad Avanza con el argumento de que votó a favor de una suba de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, pero dentro del espacio dicen que en realidad había un conflicto con la Secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. ¿Qué opinás del episodio?

- Cuando vos estás en una etapa fundacional del partido es muy importante ser ordenados en la construcción política y en la construcción de poder. No podés permitir que cada uno haga lo que quiera en función de sus propios intereses. Hay que poner por encima de los intereses personales los intereses del espacio político, más cuando te toca ser oficialismo, porque ese proyecto político va de la mano del proyecto del Gobierno. El partido tiene que estar alineado con las políticas del presidente y en este caso evidentemente no se estaba dando. Aquí está mal interpretada la libertad de hacer que pueda tener cualquier ciudadano. Cuando vos estás en un espacio político, tenés directivas políticas y las tenés que seguir, porque siempre están pensados esos lineamientos para lo mejor del partido y lo mejor del país. Si vos estás votando un aumento de impuestos te estás poniendo en una línea contraria a la línea del presidente Milei.

- ¿Cómo se da esa discusión alrededor de la figura de Victoria Villarruel a partir de la interna que se comentó en los últimos meses?

A pesar de que es de Rosario, no tengo relación ni trato con ella, y hemos tenido un año tan activo y con tanto trabajo que poco tiempo ha habido para reflexionar sobre eso, pero se aplica lo mismo que decía antes. Acá hay un proyecto político y la gente nos eligió para cambiar, para transformar la Argentina. El presidente Milei lo está haciendo bien. Tenemos que acompañar al presidente, hay que alinearse con él y seguir estas directivas, porque no somos una fuerza política grande, no somos un montón, no nos sobra absolutamente nada. Tenemos que estar unidos y trabajar en pos de este proyecto, porque todo aquello que sea una división debilita al presidente y no podemos permitir que nada lo debilite.

Mirá la entrevista completa a Nicolás Mayoraz