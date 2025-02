Guillermo Francos aseguró que el Gobierno tendrá quórum para suspender las PASO

En una semana clave para el Gobierno nacional, Guillermo Francos habló con el periodista Joaquín Morales Solá sobre la reforma electoral que se está debatiendo en el Congreso. El oficialismo se encamina a los primeros metros de la carrera electoral con la posible suspensión de las PASO.

El jefe de Gabinete de Ministros afirmó: "Vamos a tener quórum y vamos a obtener la sanción de la ley", respecto a la suspensión de las PASO. De alcanzarla, la administración libertaria obtendría una versión alternativa al proyecto original que bregaba por eliminar la instancia de primarias.

Además, Francos aseguró que de suspenderse las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el Estado se ahorraría 200 millones de dólares. "La elección de los candidatos es una responsabilidad de los partidos políticos. Nos parece un sistema para que unos vivos se hagan de fondos. Solo sirvieron para gastar la plata", replicó.

Ficha Limpia y alianzas electorales

Otro tema que sobrevoló la entrevista fue el proyecto de Ficha Limpia. A propósito, Francos comentó que "se aprobó el despacho en comisión y va a ser tratada en la sesión de diputados de la semana próxima" y agregó que en Diputados:"va a ser aprobada. En el Senado es diferente, Unión por la Patria tiene la primera minoría. Existe una puja política entre el kirchnerismo que defiende a Cristina y algunos gobernadores que están cansados de ese liderazgo".

Por otra parte, el ministro clave en las negociaciones políticas que está librando el Gobierno, habló sobre los posibles acuerdos electorales de cara a las legislativas de este año. En esta línea, mencionó: "Nosotros hemos podido trabajar el año pasado de manera conjunta con sectores que no eran de nuestro partido. Ese trabajo que pudimos hacer conjunto en el Congreso, lo podemos hacer en un proceso electoral". No obstante, en caso de que está dinámica no se dé de forma "natural", "encontraremos esos acuerdos en el Congreso".

"El PRO nos ha acompañado y ha sido muy directo y franco en el apoyo que ha dado. El presidente Macri ha liderado ese proceso. Nosotros podríamos ir aliados y generar listas conjuntas", reflexionó sobre el acercamiento del espacio libertario al partido comandado por Mauricio Macri.

Marcha contra el discurso de Javier Milei en Davos

Sobre la movilización en respuesta al discurso del presidente de la Nación en el Foro Económico de Davos, Francos aseguró que esta "se generó fundamentalmente sobre una mala interpretación de lo que el Presidente expresó. No hizo ninguna objeción. Nuestro Gobierno valora la libertar y defiende la libertad en todas sus expresiones. Pero conforme a la ley", sostuvo el ministro.

Además, subrayó que Javier Milei se refirió a lo que se denomina la cultura woke y el involucramiento del Estado para valerse de la "debilidad" de ciertas minorías. "Todos los gastos que se han generado a partir de esa posición, por caso, el Ministerio de la Mujer. Era un lugar de propaganda política pero los homicidios de mujeres fueron tan altos como siempre o más", disparó.

Finalmente, argumentó que "utilizar al Estado como medio de propaganda política no es una posición que el Gobierno sostenga. El Gobierno quiere eliminar esta cultura y todas sus expresiones. Por ejemplo: normas que impidan cambio de sexo en los menores de 18 años".