Javier Milei anticipó un nuevo mega DNU para ir contra 50 organismos del Estado

El presidente Javier Milei remarcó este lunes que "la motosierra no para" y anticipó que el Gobierno se prepara para avanzar contra "50 organismos del Estado". "El 60% estamos buscando cerrarlos, algunos estamos pensando transformarlos y otros fusionarlos", explicó el mandatario.

En sus primeros días de Gobierno, el primer presidente libertario de la historia argentina salió a la cancha con un mega DNU que imponía de un plumazo más de 350 reformas. En su segundo año de gestión, Milei ya adelantó que bajo su mando "no hay lugar para descansar" y dio luz verde para avanzar con nuevas reformas en el organigrama del Estado.

"Acá no hay lugar para descansar, no te podés dormir en los laureles. Es todo el día el cuchillo entre los dientes. No se relaja nunca porque del otro lado está el enemigo, no son adversarios", enfatizó el jefe de Estado, que luego contó una anécdota de su última reunión de Gabinete del año pasado.

"Última reunión del año, tengo todas las encuestas y mediciones. Cuando veo todos los números pedí que la motosierra me la lleven al salón Eva Perón (donde se hacen las reuniones de Gabinete). Llegaron y todos miraron la motosierra. ¿Por qué hice eso? Porque vamos ganando 2-0 en el minuto 22' y medio. Acá no hay lugar para relajar. Es un resultado peligroso. Al margen de eso, dije 'la motosierra no cede, no para'", narró Milei en diálogo con LN+.

En ese sentido, el presidente contó que el Gobierno "ahora va contra 50 organismos del Estado", de los cuales cerrarán el 60% y el resto serán transformados o fusionados, debido a su superposición de funciones o por considerarlos innecesarios bajo la percepción libertaria del rol del Estado.

Además, Milei sumó otro punto al nuevo decreto desregulador. "Argentina tiene 27.000 leyes vigentes. 27.000 leyes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones, circulares y demás. Vamos a aplicar el método de Elon Musk, le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, ¿todo lo demás qué hacés?", manifestó el economista, que luego sentenció que las normativas sobrantes serán derogadas.

"Todo esto es parte de las reformas del 70/25. Es decir, el 70/23 es el primer decreto desregulador. Bueno, ahora vamos con el 70/25", concluyó Milei, que aseguró que será publicado "cuando se terminen de ultimar los detalles".

Las reformas del Gobierno en el organigrama del Estado tuvieron este lunes un primer adelanto con los cambios oficializados en el Ministerio de Seguridad, que pasó a llamarse desde hoy Ministerio de Seguridad Nacional, cambio que se vio acompañado por una ampliación en los alcances de la cartera. También se concretó la eliminación de la Secretaría de Prensa.