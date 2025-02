Máximo Kirchner salió a respaldar a Axel Kicillof tras el ataque de Javier Milei

Máximo Kirchner declaró una tregua provisional en la interna con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y salió en su respaldo luego de que el presidente Javier Milei instara al mandatario a renunciar para intervenir el distrito en el marco de los recientes casos de inseguridad ocurridos en el la provincia.

"Lo que ha hecho el presidente es una muestra más de su comportamiento bravucón e inexplicable. Pasa los límites y no es para nada correcto, porque en medio está la gente", cuestionó el titular del PJ Bonaerense en diálogo con Futurock, y agregó: "Un tema tan sensible para la vida de los argentinos no puede ser utilizado como lo está utilizando. Es de un mal gusto y una irresponsabilidad enorme y pocas veces vista en nuestro querido país".

En ese sentido, Kirchner calificó la respuesta de Milei a Kicillof como "berreta y mediocre" y consideró que la misma se corresponde con la línea que han decidido llevar adelante desde el Gobierno desde el episodio de la criptomoneda $LIBRA "para desviar la atención de su proceder". "Uno se pregunta si pondría como interventor de la PBA a Hayden Davis", chicaneó el diputado nacional, en referencia al responsable de la polémica cripto que se reunió con el libertario antes del lanzamiento de la misma.

Sobre la problemática de la inseguridad en la provincia, el jefe del peronismo local reconoció la necesidad de mayor inversión en materia de Seguridad, para lo que ratificó el reclamo que tiene su espacio con el Gobierno nacional por el retiro de fondos, pero también remarcó la necesidad de abordar la situación desde "las condiciones socioneconómicas" y mencionó un tercer factor.

"El lenguaje de violencia que utiliza el presidente hace que haya una violencia también en la sociedad, trasnsversal a todas las clases sociales, donde todos los problemas se terminan resolviendo de manera violenta. La forma del presidente dista de alguien a quien realmente le preocupe que algún argentino salga lastimado por un hecho de inseguridad o por una escala de algo muy finito y de una violencia latente para resolver cualquier tipo de conflicto", sostuvo.

Comunicado del PJ Bonaerense

En paralelo a sus declaraciones, el PJ Bonaerense que lidera Máximo Kirchner publicó un comunicado en sus redes para cuestionar la amenaza de intervención sobre la provincia que había emitido el libertario.

"El presidente de la nación Javier Milei en un nuevo acto de gravedad institucional insta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a renunciar a su cargo para intervenir la provincia. ¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?", adviritó el inicio del comunicado.

El texto continúa con un "llamado a la reflexión" y recuerda cuando el libertario "promovió irresponsablemente la rebelión fiscal para desfinanciar la provincia". "Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los más de 700 mil millones de pesos que le quitó para seguridad", reclamó el PJ bonaerense.

Luego, el espacio que responde al hijo de Cristina Fernández de Kirchner acusó la posibilidad de que el jefe de Estado "solo quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas para fines electoralistas" y apuntó contra los funcionarios y legisladores del oficialismo que "irresponsablemente promueven consignas violentas y llaman instalar tendencias en redes sociales acusando al gobernador de asesino". "Convóquelos a ellos también a renunciar a esas prácticas y dedicar el tiempo a redoblar esfuerzos", concluye el texto.

El comunicado del PJ Bonaerense contra el presidente Javier Milei.

Las críticas del peronismo bonaerense llegaron luego de que Javier Milei denunciara un "baño de sangre" en la provincia de Buenos Aires después de una serie de asesinatos ocurridos en el distrito en el marco de intentos de robo, entre ellos el de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió en manos de dos adolescentes de 14 y 17 años en la ciudad de La Plata.

En ese marco, tras la oleada de críticas de distintas figuras del oficialismo, Kicillof acusó al Gobierno de llevar adelante una "campaña de violencia en su contra" y de utilizar los casos de inseguridad para "lucrar con el dolor y ganar un voto". En ese sentido, el gobernador ratificó "por tercera vez" su invitación al presidente para "en lugar de estar buscando un rédito, trabajar con seriedad las cuestiones de seguridad y mejorar la tranquilidad y la vida al pueblo”.

La réplica de Milei fue inmediata y el libertario rechazó el ofrecimiento con el argumento de que no podría trabajar con Kicillof porque "cree que los delincuentes son las víctimas". A su vez, el mandatario apuntó contra el bonaerense por "admitir su fracaso" "en la gestión de la seguridad y le pidió "renunciar y dejar que el Gobierno intervenga la provincia".

"Nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales", disparó el libertario, y agregó: "En un año vamos a terminar con la violencia".

En ese contexto, quien también salió a contestarle al presidente fue el jefe del bloque de Diputados bonaerenses de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, quien acusó a Milei de "pretender avanzar contra el federalismo y la voluntad popular".

"Cada vez que la provincia tiene algún problema Milei le da la espalda. Eso sumado a la asfixia financiera, que la deja sin recursos para afrontar los problemas que existen", denunció el legislador, y cuestionó: "Es tiempo que Milei se ponga a trabajar de presidente y como máximo responsable institucional de nuestro país disponga enviar los recursos que la provincia requiere y deje de estar boludeando en tuiter".