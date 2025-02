Horacio Rodríguez Larreta criticó a la conducción del PRO y sostuvo "que no había que entregarle" el partido a Milei

Desde que Javier Milei asumió como presidente de la nación, el PRO ha tenido un lugar de incomodidad en el escenario partidario. Cómo posicionarse fue la pregunta que se le impuso de manera constante. En este sentido, Horacio Rodríguez Larreta dio algunas definiciones al respecto.

En cuanto a su visión sobre la actualidad del PRO, Larreta respondió: "Yo no soy parte de la conducción del PRO", aunque subrayó que todavía sigue afiliado al partido. Además, manifestó que "no había que entregarle el PRO a Milei", y que, como consecuencia de eso, "hoy yo no sé lo que es el PRO, se perdió la identidad".

Larreta también fue consultado por su vínculo con el expresidente Mauricio Macri: "Obviamente no me apoyó en la interna", y agregó: "Pero a mí no me gusta echarle la culpa al otro, yo no logré que me apoye".

Otro tema que sobrevoló la entrevista fue la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Respecto a ella, el exalcalde de la Ciudad aseguró que "se fue del partido", y que después de las internas disputadas contra ella, aseguró que sintió ganas de "mandar a la mierda".

Por otro lado, sobre un acuerdo con el partido amarillo en el marco del lanzamiento de su candidatura, replicó: "¿Qué es el PRO? ¿Estás con Milei o no estás con Milei?.