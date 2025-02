Lijo y García Mansilla por decreto: el antecedente de Macri y qué dice la Constitución

El nombramiento por decreto de los jueces Ariel Lijo y Jorge García Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó un intenso debate sobre su constitucionalidad y legitimidad. Daniel Sabsay, reconocido abogado constitucionalista, analizó la situación en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, destacando que "el problema no es que el presidente designe por decreto, sino que lo haga sin el acuerdo del Senado, lo cual es una irregularidad".

Sabsay recordó que "el expresidente Macri intentó algo similar con los doctores Rosenkrantz y Rossati, pero la fuerte reacción lo obligó a retroceder y cumplir con todos los pasos constitucionales". El especialista subrayó que "la Constitución es clara en exigir la doble actuación: el Presidente designa, pero el Senado debe prestar acuerdo".

Sabsay cuestionó que el Gobierno no haya optado por retirar los pliegos y proponer nuevos nombres en caso de no lograr apoyo legislativo. "¿Por qué no ha tomado ese camino? Habría que preguntarle", señaló, y agregó que "en el caso de García Mansilla, es una persona muy idónea, pero no contaba con los votos necesarios, especialmente por el rechazo del kirchnerismo". Sin embargo, sobre Lijo, Sabsay fue contundente: "Tengo la peor caracterización de él. Su modo de actuar, su fortuna injustificada y su funcionalidad al poder lo convierten en una elección espantosa".

También hizo referencia a un antecedente durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: "Cristina propuso al doctor Roberto Carles para la Corte, pero no logró el acuerdo del Senado. Sin embargo, a diferencia de Macri y ahora Milei, ella no se animó a designarlo por decreto. En ese sentido, se ajustó mucho más a la Constitución". El constitucionalista aclaró: "Mire que yo soy muy antikirchnerista, pero lo que es cierto es cierto".

Respecto a la posibilidad de que la Corte funcione con tres miembros, Sabsay explicó que "ya ha ocurrido en el pasado y es viable, ya que tres jueces pueden alcanzar mayoría o designar jueces ad hoc". Finalmente, al ser consultado sobre una posible respuesta popular, el constitucionalista afirmó que "nunca una propuesta para la Corte ha generado tanto rechazo como la de Lijo. Muchos senadores retiraron su apoyo debido al malestar que observaron en sus provincias". Este episodio, según Sabsay, evidencia la importancia de respetar los procedimientos constitucionales y la voluntad popular.

Escuchá la entrevista completa: