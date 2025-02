Libragate: la oposición insiste en investigar a Javier Milei tras el escándalo

Los proyectos para la creación de una Comisión Investigadora en torno a la polémica del token $LIBRA no prosperaron: en Diputados no avanza y en el Senado no consiguió los votos necesarios para crearse. Frente a ello, el bloque Democracia para Siempre -que se desempeña en la Cámara Baja- propuso desarrollar una sesión especial con el fin de investigar a fondo lo ocurrido y mantener el escándalo en agenda.

Más allá de la sugerencia de la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri por realizar un pedido de informes al Gobierno, la cual fue bien recibida entre sus pares del Cuerpo la semana pasada, esta iniciativa va a fondo con las investigaciones y nuclea más de un proyecto. Lleva la firma de Pablo Juliano, Miguel Ángel Pichetto, Marcela Coli, Oscar Agost Carreño, Carla Carrizo, Margarita Stolbizer, Fernando Carbajal, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Facundo Manes, Natalia de la Sota, Danya Tavela, Mónica Fein, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini.

La sesión especial es solicitada para el martes 11 de marzo a las 12 horas, en acompañamiento de otros bloques de la oposición. En el temario se incluyeron los diez proyectos de resolución presentados por las distintas bancadas; se consignaron la creación de la Comisión investigadora, los pedidos de informes y las interpelaciones a la plana mayor del Gobierno.

Pablo Juliano, diputado de la UCR, busca mantener en agenda el Libragate.

"La intención del bloque Democracia para Siempre es que Diputados no mire al costado como pasó en el Senado. Es nuestro responsabilidad como Poder Legislativo controlar los actos de gobierno, máxime cuando estamos ante un escándalo de proporciones globales y observamos que desde el Presidente a su entorno más cercano podrían haber cometido hechos reñidos con la ética pública. Tal como lo indica la Constitución, el Congreso además de legislar es un contrapeso del Ejecutivo y debe funcionar en ese sentido", manifestaron desde el bloque.

Solicitan no sólo crear una Comisión Investigadora (nuevamente), sino también hacerle un pedido de informes al Gobierno, así como informes verbales a Javier Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; y al portavoz presidencial, Manuel Adorni. Apunta al token, su abrupta caída, las reuniones de alguno de los funcionarios con los empresarios que estuvieron detrás de la cripto, y la entrevista que dio el presidente en TN.

El principal impulsor es el diputado radical Pablo Juliano, quien lejos de buscar un juicio político, primero pretende esclarecer lo ocurrido. Cabe recordar que el jefe de Estado promocionó a través de sus redes sociales una criptomoneda que, tras una subida en sus inversiones, cayó todo sustento financiero y miles de personas perdieron dinero en un lapso de dos horas.

Si bien desde el Gobierno insisten en que el presidente difundió este proyecto sin estar al tanto de los pormenores del mismo (sería el estafado y no el estafador), la Justicia federal imputó oficialmente a Milei y comenzó a investigar la causa bajo las órdenes del fiscal federal Eduardo Taiano.

Pedido de sesión especial para tratar en Diputados todos los proyectos vinculados al cripto-escándalo



Desde Democracia para Siempre pedimos una sesión especial para el 11 de marzo a las 12 hs, acompañados por otros bloques de la oposición. En el temario se incluyeron los diez… pic.twitter.com/WQWJKAJcHN — democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) February 25, 2025

Paralelo a esta sesión especial que busca armar Democracia para Siempre -el bloque de diputados de la UCR más enemistado con el oficialismo-, trascendió que miembros del PRO, de La Libertad Avanza y un fragmento radical no asistirá este martes a la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara Baja prevista para las 15, entendiendo que Unión por la Patria convocó para la misma a especialistas en criptomonedas y tokenización.

La división de la UCR

Entre medio, los llamados "radicales con peluca" convocaron para este martes un “Seminario por las ideas liberales”, lo que podría interpretarse como un intento por separarse del otro bloque y alinearse con la gestión de Milei. Se trata de los diputados Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol y José Federico Tournier.

Tras varias reuniones que han mantenido con el Gobierno, y en medio del Libragate, refuerzan la idea de una alianza con el partido libertario. De hecho, el cordobés Picat, principal impulsor de este seminario, ha planteado en reiteradas ocasiones la posibilidad de efectuar un interbloque con La Libertad Avanza de cara a este año electoral.

Sus pares de Democracia para Siempre no ven con buenos ojos estas posturas y han intentado expulsar a Picat, Arjol y Campero del partido, aún sin éxito. Las diferencias entre ambos bandos de radicales parecen irreconciliables y vuelven a quedar a flote con el escándalo por $LIBRA.