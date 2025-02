Cobos se mostró escéptico sobre una alianza entre la UCR y la LLA en Mendoza y le pasó la pelota a Cornejo

El diputado nacional Julio Cobos se refirió a la posibilidad de una alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR), partido al que pertenece, y La Libertad Avanza (LLA), expresando escepticismo sobre su viabilidad, especialmente a nivel nacional.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Cobos destacó las diferencias sustanciales entre ambas fuerzas, más allá de algunos puntos en común en materia económica, e interpeló directamente a Alfredo Cornejo: "Habrá que preguntarle a ver cómo piensa materializar esa alianza".

En un contexto marcado por su crítica a la política exterior del gobierno de Javier Milei, particularmente en relación con el reciente cambio de postura de Argentina en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. "Efectivamente ha sido un giro sin poner el guiño, muy notable", afirmó Cobos refiriéndose a la decisión del Gobierno de abstenerse en una resolución que exigía la salida inmediata e incondicional de las tropas rusas de Ucrania.

Este cambio, según el diputado radical, contrasta con el respaldo previo de Milei al presidente ucraniano Volodímir Zelensky y genera preocupación por su impacto en la posición internacional de Argentina. "Esto tiene implicancia desde el punto de vista geopolítico", advirtió, señalando que el país podría verse afectado en su relación con la Unión Europea y en temas sensibles como la integridad territorial, incluyendo Malvinas.

Este análisis de la política internacional fue un poco la antesala para explicar las reticencias que Cobos tiene hacia una alianza con La Libertad Avanza. "El presidente quiere tener un alineamiento a rajatabla con Estados Unidos", afirmó, criticando la falta de autonomía en la toma de decisiones. "Hay que ser muy cuidadosos, hay que tener en cuenta también la historia de Argentina en materia de política internacional", subrayó, sugiriendo que este enfoque podría limitar la soberanía del país.

Estas diferencias en la visión de política exterior se suman a otras divergencias clave entre el radicalismo y el oficialismo, como el rol del Estado, la obra pública y la educación. "Cuesta encontrar factor común cuando uno tiene que analizar una política de alianza" dijo y enfatizó que una alianza no solo debe pensarse en términos electorales, sino también en la capacidad de gobernar de manera coherente.

Cobos se mostró escéptico a nivel nacional. "Yo a nivel nacional no veo esa posibilidad", afirmó. Sin embargo, no descartó acuerdos a nivel provincial, aunque destacó las tensiones en Mendoza, donde los partidos alineados con Milei son "muy opositores" al Gobierno de Alfredo Cornejo. "Habrá que preguntarle cómo piensa materializar esa alianza, con las diferencias que hay de postura en muchos temas", concluyó Cobos, subrayando que "no sólo es ganar una elección, sino después gobernar".

"Habrá que preguntarle a ver cómo piensa materializar esa alianza, con las diferencias que hay de postura en muchos temas en una de esas tienen la receta", afirmó. Cobos concluyó con una advertencia: "No sólo es ganar una elección, después es gobernar", dejando en claro que, por ahora, no ve condiciones para un acuerdo sólido entre el radicalismo y el oficialismo nacional.