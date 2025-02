Respira Luis Petri: la decisión de Javier Milei que alivia el presente del ministro de Defensa

El Libragate no solo golpeó al Gobierno de Javier Milei de manera externa, también causó remesones puertas adentro, sobre todo en el núcleo de confianza del presidente. Los rumores ponían sobre la mesa nombres de ministros fuertes como el del mendocino Luis Petri, no por acción propia, sino por la dura editorial sobre el escándalo de las cripto que realizó su pareja, la periodista Cristina Pérez.

"Lo primero que quiero decir y que me parece muy importante como concepto, es que el presidente no puede escindir lo que hace en términos personales del hecho de ser presidente. Un presidente siempre es presidente", remarcó la periodista en su programa de Radio Rivadavia, a lo que sumó: "El presidente no puede y no debe promocionar en sus cuentas un negocio que beneficie a terceros o a él. En el caso del escándalo cripto, terminó con 44 mil inversores damnificados, caso que ahora va a tener que investigar la Justicia, si es que existió algún delito".

Para rematarla, Pérez disparó: "Los que están en el negocio, directamente comparan este tipo de trading con una timba... Pero lo que no puede timbearse es la confianza de un presidente, porque eso también está en juego".

Esa columna pegó fuerte en el ego del presidente y el "Triángulo de Hierro", conformado además por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella Santiago Caputo, quien también quedó en el ojo de la tormenta por intervenir en la entrevista que Jonatan Viale mantuvo con el mandatario. Una semana de caos en Balcarce 50.

Este lunes, al ser consultado por Luis Noveresio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, despejó todo tipo de dudas y habló sobre lo que era un rumor a voces, echando por tierra las versiones que alejaban al ministro de Defensa, Luis Petri, de la mesa chica de Javier Milei.

"Ningún ministro va a ser desplazado. No se toca el gabinete. El presidente ha sido claro. Hay muchas operaciones. Los ruidos generan generan operaciones políticas de todo tipo. El presidente no tiene ningún problema con sus ministros y todo el Gabinete está en funciones", dejó en claro Guillermo Francos ante la consulta, que además incluyó al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, otro de los que sonaba para dejar el Gobierno para poder hacerse cargo de la defensa del presidente ante la ola de denuncias y pedidos de juicio político que llegaron tras la difusión en su cuenta personal de X de Viva la Libertad Project, la web asociada al token $LIBRA que generó pérdidas multimillonarias.