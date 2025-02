Según encuestas, Milei mantiene el apoyo tras el Libragate y no hay intenciones de que llegue a juicio político

La principal preocupación del Gobierno a partir del Libragate es cómo esta polémica impacta en la imagen del presidente y del partido, en este año electoral clave. Las encuestas muestran un golpe en la opinión sobre Javier Milei, aunque el apoyo se mantiene vigente y los consultados no creen que sea necesario recurrir a un juicio político.

Por un lado, la Consultora Taquion mostró datos más optimistas. Previo a la crisis desatada por la promoción del token de la criptomoneda $LIBRA, la imagen positiva del mandatario era del 55%, y posteriormente cayó sólo al 50%. En rigor, 1 de cada 2 encuestados conserva su optimismo sobre él, a pesar de haber perdido 5 puntos porcentuales.

A su vez, el 43% cree que es responsable y sabía lo que hacía, mientras que el 24% opina que no sabía en realidad de qué se trataba, pero actuó de manera irresponsable al compartir información sin verificar. A partir de esto, el 35% no ha cambiado su opinión sobre Milei; el 27% manifestó que es un irresponsable que no mide sus acciones; y el 67% afirma no estar de acuerdo con que la entrevista haya sido grabada.

Imagen positiva de Milei antes y después del Libragate.

Sobre el nivel de relevancia en torno a lo ocurrido, el 48% cree que la hubo y debe ser investigado. Por otra parte, el 30% cree que es solo un ataque de la oposición para debilitar al presidente.

Javier Milei inició el 2025 con mayores apoyos que rechazos en el entorno digital. Sin embargo, el Libragate condujo a que febrero sea el mes con mayor negatividad -y diferencial negativo- desde el comienzo de su gestión. De todos modos, la positividad se mantuvo a lo largo del mes gracias a la amplificación de los resultados económicos, como la baja inflacionaria.

A partir de esto, además, el libertario también registró su mayor pico de búsquedas en Google. También hubo gran mención de Santiago Caputo, el asesor presidencial que interrumpió la entrevista del presidente, y Jonathan Viale, el periodista de TN.

Por su parte, Opinaia mostró datos un poco más duros contra el presidente en medio del escándalo. El 41% opina que cometió un error comunicacional al anunciar una inversión de la que finalmente se tuvo que retractar, y el 32% que promovió públicamente el token sin aclarar su relación con el proyecto, lo que generó confusión e impacto en el mercado.

A su vez, un 33% está de acuerdo en que la situación amerita de un Juicio político. Sin embargo, el 51% cree que es exagerado o inadecuado llegar a este punto. Cabe recordar que las posibilidades de que el presidente quede involucrado en este proceso de destitución son bajas debido, principalmente, a que no se tienen los votos necesarios para avanzar con dicha iniciativa en el Congreso.

En cuanto a su credibilidad, un 26% manifestó que no cambia nada; el 27% poco; un 23% bastante y un 25% mucho. Se mantiene la confianza en que el presidente logrará generar un impacto económico positivo; mayormente, se apunta a que posiblemente continúe bajando la inflación mes a mes hasta estabilizar el incremento generalizado de precios.