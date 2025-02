A pesar de la controversia, Javier Milei confirmó a Fernando Brom como subsecretario de Ambiente

El Gobierno decidió avanzar con la designación de Fernando Jorge Brom como subsecretario de Ambiente, oficializada este martes a través del Decreto 107/2025 en el Boletín Oficial. Brom asumirá su nuevo cargo el 14 de febrero, luego de haber renunciado como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Así, a pesar de la controversia, el Boletín Oficial confirma: “Dase por aceptada, a partir del 13 de febrero de 2025, la renuncia presentada por el licenciado Fernando Jorge Brom al cargo de vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo descentralizado actuante en la órbita de la vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

El retraso en la oficialización de su nombramiento se debió a unas declaraciones en Radio Mitre, donde Brom afirmó que el Gobierno “no está actuando correctamente” frente a los incendios en la Patagonia. En ese sentido, expresó: “Es una desgracia no solo ecológica, sino humana. Hay que reparar, mitigar y prevenir. Evidentemente, no lo hemos hecho bien”.

Además, el nuevo subsecretario de Ambiente remarcó la importancia de una mejor distribución de recursos: “Muchas veces los recursos no están en el lugar que tienen que estar, en el momento que tienen que estar”.

Sus dichos generaron malestar dentro del oficialismo, especialmente porque los realizó antes de asumir su cargo. Sin embargo, el Gobierno optó por no cancelar su designación.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó bajar la tensión y justificó que Brom aún no era funcionario al momento de sus declaraciones: “Todavía no es funcionario, no ha asumido, pero seguramente, si hay algo que corregir, lo hará”