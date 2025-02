La nueva polémica que se desató por una fundación que fue condenada tras quedarse con fondos públicos

Una fundación, que fue creada hace casi 20 años y celebra convenios con el Gobierno provincial para ejecutar políticas ganaderas, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez en el Senado provincial. Se trata de la Coprosamen, que en 2022 fue condenada por la Justicia por la falta de rendición de dinero público y el año pasado fue cuestionada por el posible vencimiento de 700.000 vacunas contra la brucelosis caprina.

Como todos los martes, este 18 de febrero sesionó la Cámara Alta. El senador lavallino Gerardo Vaquer (PJ) planteó un pedido de informe para conocer los montos asignados desde el Ejecutivo a la fundación para los años 2024 y 2025, detallando las justificaciones de dichas asignaciones y conocer los mecanismos de control implementados para asegurar el uso adecuado de estos recursos por parte de la Dirección de Ganadería de la provincia.

Además, pidió explicaciones en el informe sobre "la situación de las 700.000 vacunas contra la brucelosis caprina que se vencieron durante el año 2024, las medidas adoptadas para su disposición final, las causas por las cuales se vencieron y las estrategias implementadas para prevenir situaciones similares en el futuro".

Tras su planteo se generó un debate en el recinto legislativo y, finalmente, fue aprobado un texto más breve que apunta también a conocer "el balance y resultados de la campaña de vacunación 2024; la cantidad de productores asistidos el año pasado, las cabezas de ganado discriminado por especie que integran la matriz ganadera de la provincia de Mendoza, detallado por departamento; cuántas cabezas cumplen con todas las etapas en la provincia y cuántos animales emigran a otras provincias para recría u otras etapas de producción o faena; las cabezas de ganado vacuno se faenan en la provincia por mes, detallando los últimos 12 meses, y que porcentaje del consumo interno de la provincia abastece esa faena".

El senador provincial Vaquer, quien presentó el informe, dialogando con Martín Kerchner, una figura clave de Cambia Mendoza

"Presentamos un pedido de informes para conocer el destino de los fondos públicos asignados a la fundación Coprosamen. Queríamos respuestas claras sobre el uso del dinero, el control de los recursos y el escándalo de las 700.000 vacunas vencidas contra la brucelosis caprinas", explicó Vaquer en diálogo con MDZ. "La salud y la producción caprina no pueden quedar a la deriva y queremos conocer información y que nos rindan cuentan", agregó.

La Coprosamen nació en octubre de 2006 para ejecutar la acción sanitaria y las políticas ganaderas del Gobierno provincial. Sin embargo desde su nacimiento se ha visto envuelta en algunas situaciones complicadas, independientemente de la gestión política a la que le tocó en el Gobierno provincial.

Durante el gobierno de Francisco Paco Pérez (PJ), a través de un decreto, fue intervenida en junio de 2013. Las razones apuntaron a la crisis salarial por la que atravesaban los empleados de la entidad a causa de que no cobraran sus haberes. Desde el radicalismo cuestionaron la decisión en ese momento porque la falta de pago de sueldos se produjo porque el Gobierno no le pagaba a la Coprosamen.Es decir, que el por entonces Gobernador decidió intervenir a la fundación por no cumplir con su obligación que, a la vez, se produjo porque el mismo Estado no cumplió con los pagos a la entidad.

En 2022, tras un fallo del Tribunal de Cuentas, la Coprosamen fue condenada por la Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial. El motivo fue la falta de rendición de $8,9 millones del Gobierno provincial que fueron girados por la Dirección de Ganadería. De esta manera, la Justicia le volvió a dar la razón a Fiscalía de Estado luego de que el órgano de control demandara a Coprosamen tras un fallo del Tribunal de Cuentas que multaba con $30 mil a exfuncionarios.

El disparador del caso fue un fallo del Tribunal de Cuentas que al revisar el ejercicio 2017 de la Dirección de Ganadería detectó que si bien el organismo había girado $3,7 millones a la Fundación Coprosamen, solo había comprobantes por $ 4.6 millones que habían sido utilizados para el fin al que estaban destinados.

El año pasado, se realizaron las elecciones con cuestionamientos por parte de un sector de los productores de la fundación y además, hubo denuncias de varios legisladores que apuntan a la existencia de setecientas mil dosis de vacunas que llegaron en el año 2020 y que se vencieron.