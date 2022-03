Millonaria condena contra una fundación por quedarse fondos públicos

La Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial confirmó esta semana la condena contra la Fundación Coprosamen por la falta de rendición de 8.9 millones de pesos del Gobierno provincial que fueron girados por la Dirección de Ganadería. De esta manera, la Justicia le volvió a dar la razón a Fiscalía de Estado luego de que el órgano de control demandara a Coprosamen tras un fallo del Tribunal de Cuentas que multaba con $30 mil pesos a exfuncionarios.

El disparador del caso fue un fallo del Tribunal de Cuentas que al revisar el ejercicio 2017 de la Dirección de Ganadería detectó que si bien el organismo había girado 13.7 millones de pesos a la Fundación Coprosamen, solo había comprobantes de que 4.6 millones habían sido utilizados para el fin al que estaban destinados. Por la falta de rendición de 8.9 millones de pesos el Tribunal de Cuentas le colocó una multa de $30 mil pesos al entonces responsable de Ganadería, Néstor Mario Guizzardi y dos multas de $6 mil pesos a otros dos exfuncionarios de esa institución.

Además, el Tribunal de Cuentas le dio vista de lo ocurrido a Fiscalía de Estado y el organismo conducido por Fernando Simón demandó a Coprosamen por el perjuicio al patrimonio provincial. La justicia confirmó que no se realizó la rendición de cuentas correspondientes y condenó a la Fundación Coprosamen por la falta de acreditación del uso del dinero.

El fiscal de Estado Fernando Simón.

A la hora de analizar las rendiciones de fondos, se detectó que nada más se rindió el uso de un millón de pesos para el desarrollo de un cluster ganadero bovino, 600 mil pesos para el Plan Toro y 3 millones de pesos para el plan de destete precoz. Es decir, solo se rindieron 4.6 millones de pesos de los 13.7 millones de pesos que había recibido Coprosamen.

"Existe un monto muy importante que no ha sido rendido, con el agravante que ante la falta de los informes que debía presentar la Fundación y el respectivo control por la Dirección de Ganadería, no debía darse curso al pago de los montos mensuales comprometidos, hecho que no ocurrió y, no obstante ello, se efectuaron los pagos. Además, no han comprobado documentadamente que hayan solicitado a la Fundación las rendiciones respectivas", informó en su fallo el Tribunal de Cuentas.

Gracias la demanda que luego interpuso Fiscalía de Estado se logró la condena a la Fundación Coprosamen, que interpuso una apelación ante la Quinta Cámara presentando informes suscriptos por un veterinario que indicaban -en términos generales- qué operativos se realizaban "conforme los aspectos técnicos y normas sanitarias que lógicamente hacen a su materia pero no a la correcta aplicación de fondos".

"Insisto, la rendición de cuentas no implica una mera formalidad sino que debe acreditarse que los gastos sean conformes al operativo previsto a fin de que los aportes sean aplicados a cada plan. Frente a ello los listados adjuntos a la documentación no cumplen con tales pautas, las cuentas fueron rechazas por el Tribunal de control, con lo cual conforme los principios expuestos considero que el fallo resuelve de modo acertado la cuestión y por ello propongo el rechazo de recurso", concluyó la Cámara y rechazó el recurso de apelación .

El fallo a favor de Fiscalía de Estado está firmado por las juezas Beatriz Moureu, Carla Zanichelli y Patricia Canela.