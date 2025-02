La confesión que hizo Guillermo Francos sobre el Libragate y la interna en el Gobierno

La Casa Rosada concentra malestar desde hace algunos días, tras la promoción de la criptomoneda fantasma $LIBRA, denunciada como una presunta estafa. Pese a que desde el entorno de Javier Milei intentaron sacarle peso a lo ocurrido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que la polémica desatada generó “ruido” dentro del Gobierno.

“Ha sido un hecho de enorme repercusión, ha generado ruido en un Gobierno que viene pegando una tras otras, todas sus predicciones y políticas económicas que es lo más importante”, manifestó el funcionario oficialista, uno de los miembros de la mesa chica del presidente.

En la misma línea, indicó: “El presidente ha explicado de qué se trató. La realidad es que pretendía difundir un emprendimiento tecnológico, pero se tomó de una manera que pensó que era equivocada, que no tenía que ver con el objetivo que tenía para llevarlo adelante y lo bajó”.

Milei, en el ojo de la tormenta tras recomendar una cripto fantasma.

Reconoció en declaraciones radicales que nunca ha conocido a una "persona más honesta" que Milei. "Cuando deje su función y miren su patrimonio, no va a ser como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos”, añadió. Con esto, negó que el mandatario haya recibo coimas por promocionar el proyecto.

Además, opinó que el derrumbe de $LIBRA “afectó a un grupo de personas”, y pidió concentrar la atención en los anuncios económicos que protagoniza el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Lo que le importa a la gente es otra cosa, cómo evoluciona la Argentina nueva que queremos construir”.

De este modo, asimismo, insistió: “Votaron a Milei porque decía como bajar la inflación y la seguridad. ¿Por qué subió la popularidad de Milei? Porque cumple con un programa que se alineaba a lo que pedía la gente que era la baja de inflación”.

También intentó quitarle peso a lo ocurrido al asegurar que tendrá un impacto transitorio. De este modo, aprovechó para cargar contra la oposición por reclamar juicio político y comisiones investigadoras, precisamente contra la líder del PJ y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el senador radical Martín Lousteau, entre otros: “Son cosas lógicas, que generan en los medios un escándalo político”.

Reiteró en que Milei no promovió una estafa y garantizó que “pondría las manos en el fuego” por el honor del libertario. Para cerrar, señaló: “Más allá de los cuestionamientos a su personalidad vehemente, es honesto, y tuvo la intención de difundir un proyecto que creía importante para la Argentina”.

Las tensiones con Santiago Caputo

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a estar en la boca de todos luego de que se filtrara un clip en redes sociales donde interrumpió una entrevista del presidente, donde explica su estrategia judicial frente al escándalo por la criptomoneda $LIBRA. En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que el libertario le reprochó luego su accionar al integrante del triángulo de Hierro.

"Equivocado en mi parecer y el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista. De hecho terminó la nota y el presidente le dijo 'Santiago, esto fue innecesario. Él habitualmente no está en las notas así que tal vez no sabe que la dinámica no es cortar las notas por ningún aspecto, por nada", enfatizó Adorni en una entrevista este martes.