La Casa Rosada arremetió contra Macri, tras sus críticas: "Se debe sentir espejado por lo que fue su gobierno"

En el marco del aumento de la tensión en Casa Rosada por las consecuencias del impacto político por el lanzamiento del a criptomoneda $LIBRA, en los pasillos de Gobierno se evidenció el malestar por las declaraciones de Mauricio Macri.

En el marco de su visita en Rosario, el líder del PRO había señalado que la publicación del mandatario libertario en X representaba un "hecho grave".

"Lamentablemente lo que hemos visto es un presidente descuidado y mal rodeado", señaló el expresidente, quien volvió a apuntar al entorno del jefe de Estado, en especial al “Triangulo de Hierro” que integra Karina Milei y Santiago Caputo.

“No dudo en su honestidad, tengo una relación personal de afecto con él", aclaró Macri, quien sostuvo: “Tiene que rodearse mejor. Ha quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente".

En el marco de la continuidad de la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza por una eventual alianza, funcionarios consultados por MDZ subrayaron que no les sorprende sus declaraciones, aunque lamentaron que no defienda al presidente e insista con criticar al círculo más íntimo del poder en Balcarce 50.

“En algún sentido debe sentirse espejado, replica las mismas cosas que le hacían a él”, destacaron fuentes oficiales cercanas al libertario, quienes recordaron aquellos cuestionamientos que sobrevolaban en el gobierno macrista sobre los funcionarios más cercanos al por entonces presidente, entre ellos el exjefe de gabinete, Marcos Peña.

Manuel Adorni se refirió a las críticas de Mauricio Macri

El vocero presidencial fue consultado por las frases del exmandatario. En el marco de su conferencia de prensa, expresó este martes: "Lo que dijo Mauricio Macri estuvo en línea o bastante en línea con el comunicado del PRO. Me parece que lo del comunicado del PRO y el planteo de Mauricio Macri – entendemos - que va en línea con que todo lo que pueda no estar esclarecidos esclarezca y que la Justicia investigue. Y en tal caso, en el extremo, si hay que usar la guillotina que se use, pero qué problema hay con eso".

"Es la opinión del Presidente Mauricio Macri, es la opinión del PRO; y – efectivamente - va a pasar lo que ellos dicen que es que la Justicia va a investigar y va a determinar si hubo alguna responsabilidad de alguna índole de alguna persona. Y estaba perfecto y es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que pasar", comentó el portavoz.

"Es que no esperábamos otra cosa, ni dejamos de esperar; hasta nosotros pretendemos que la Justicia investigue lo que tenga que investigar y que la Oficina Anticorrupción haga lo suyo y nos parece que es razonable también", concluyó.