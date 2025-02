Villarruel, CFK, Macri y Caputo: las definiciones de Manuel Adorni en una tensa conferencia

Luego del escándalo que generó la promoción del presidente Javier Milei a la fallida criptomoneda $LIBRA, el vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una picante conferencia de prensa donde se refirió al silencio de la vicepresidenta Victoria Villarruel y a las declaraciones de Mauricio Macri sobre el asunto. También salió al cruce, sin mencionarla, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y negó que haya una interna con el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien criticó por interrumpir una entrevista del mandatario.

El token fantasma que colapsó poco después de salir al mercado sigue generando repercusiones. En ese marco, el líder del PRO, Mauricio Macri, siguió el comunicado publicado el domingo por su partido y calificó lo sucedido como "un hecho grave". En ese sentido, Adorni consideró que el exjefe de Estado "es libre de opinar lo que quiera".

"Estuvo en línea con el comunicado del PRO, no fue nada que nos haya sorprendido. El presidente ayer lo puso en valor, hablando de él y como siempre ha intentado colaborar con nosotros. Hasta nosotros pretendemos que la justicia investigue lo que tiene que investigar y que la Oficina Anticorrupción haga lo suyo. Es lo razonable", consideró el vocero presidencial en conferencia de prensa.

Frente a un caso contrario, que fue la nula expresión de la vicepresidenta respecto al escándalo que sacudió al Gobierno en los últimos días, Adorni aseguró que "las declaraciones o no que puedan hacer terceros es una responsabilidad de ellos". "Si la doctora Villarruel no se manifestó, no habrá sentido la necesidad de hacerlo o lo hará más adelante, no sé. Es una buena pregunta para transmitirle a ella. Nosotros no tenemos por qué opinar de lo que hagan los demás", sentenció.

Quién sí tomó la palabra para salir al cruce de Javier Milei fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien esta mañana publicó un posteo en sus redes donde lo llamó "patético" y lo cuestionó por la entrevista que brindó este lunes por la noche en TN, donde lo vio "pálido, balbuceante y contradictorio". Además, la titular del PJ nacional se burló de la escena filtrada del intercambio periodístico donde se ve al asesor presidencial Santiago Caputo interrumpir una respuesta del libertario sobre su estrategia judicial frente a las denuncias presentadas en su contra por su promoción a la polémica criptomoneda.

En ese marco, Adorni decidió dirigirse a la expresidenta sin mencionarla y apuntó contra "la mezquindad y la vieja política que hace uso del caso como excusa para trabar" al Gobierno en el Congreso, donde se discuten proyectos como Ficha Limpia, la suspensión de las PASO y el pliego del aspirante a juez de la Corte Suprema Ariel Lijo.

"Allá ellos y la historia los juzgará uno por uno. Nosotros no nos podemos meter en eso, vamos a seguir adelante. Nos importa poco lo que digan y estos tuits que aparecen kilométricos de personajes que le han hecho mucho daño a la Argentina. Yo en su caso me llamaría a la reflexión y entender que la destrucción del país merece que todos los argentinos tengamos al menos de parte de ellos un poco de silencio", cuestionó el funcionario.

Por último, Adorni volvió a explicar el accionar de Santiago Caputo durante la viralizada entrevista, luego de haber revelado horas antes de la conferencia que el presidente Javier Milei le había manifestado su reprobación.

"Equivocado en mi parecer y el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista. De hecho terminó la nota y el presidente le dijo 'Santiago, esto fue innecesario. Él habitualmente no está en las notas así que tal vez no sabe que la dinámica no es cortar las notas por ningún aspecto, por nada", había enfatizado el vocero en diálogo con A24 este martes por la mañana.

El asesor de máxima confianza del presidente irrumpió ante la cámara luego de que Milei fuera consultado por su estrategia judicial ante las denuncias por su participación en la difusión de la fallida criptomoneda. "Los temas jurídicos no son los míos, quien seguramente mejor entienda el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona", explicaba el jefe de Estado antes de ser interrumpido.

En ese sentido, Adorni retomó el tema durante la conferencia y ratificó que el 'Mago del Kremlin', como se lo conoce en la Rosada, decidió frenar la entrevista porque "consideró que podía darse alguna confusión entre la atribución del ministerio de Justicia y la defensa judicial del propio presidente".

"Una de las virtudes que tiene Santiago Caputo es la exquisitez para que todo salga perfecto y en esa exquisitez cortó la entrevista, cosa que yo no estuve de acuerdo y el presidente tampoco. Se cortó la entrevista y se continuó, no hubo mucho más que eso", agregó el funcionario, que luego finalizó: "No hay ningún vínculo roto, no hay ninguna interna, y hay 200 veces que tenemos diferencias de opinión en un montón de temas. Eso no implica absolutamente nada".