Escándalo $LIBRA de Javier Milei: "Perdí US$6.000, tengo amigos que perdieron hasta US$100.000, pero hay gente que ganó mucha plata"

En el momento en que el presidente de Argentina, Javier Milei, compartió en sus redes sociales el lanzamiento de una nueva criptomoneda, Clemente Varas Collado, de 25 años, invirtió tan rápido como pudo US$12.000.

Unas horas más tarde, Clemente había perdido la mitad.

"Pensé que $LIBRA era una versión más segura porque estaba promocionada por el presidente argentino. No parecía una memecoin sino algo más serio", le dice desde Miami a BBC Mundo el inversionista chileno radicado en el sur de Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con un denuncia penal presentada este lunes en Argentina, Milei habría integrado una "asociación ilícita" que estafó "a más de 40.000 personas con pérdidas por más de US$4.000 millones". Milei niega las acusaciones y asegura que no son más de 5.000 las personas afectadas.

"El mundo del cripto quedó colapsado después de esto. Hay muchas personas que perdieron mucho dinero", dice Varas, quien visitó Buenos Aires en octubre pasado para asistir al Argentina Fintech Forum 2024, un evento de la industria tecnología financiera.

"Milei es alguien que está bien respetado por el mundo de criptomonedas", dice y asegura que esto afecta negativamente en la imagen internacional del presidente argentino en el mundo de las finanzas.

De todos modos, para él no se trata de un intento de estafa por parte del mandatario sino una posible falta de información que lo hizo cambiar de opinión.

"Conociendo la información que sé, después de verlo decir que él no sabía nada de este proyecto, no sé si está mintiendo o se está mintiendo sobre lo que él conocía o no conocía sobre el proyecto", analiza Varas en comunicación con este medio, unas horas antes de publicarse la primera entrevista al presidente Milei en la prensa local después del escándalo.

¿Por qué invertiste en esta criptomoneda?

Porque el viernes a la tarde vi que Milei estaba promoviéndola en su cuenta de X.

Pensé que era otra versión de las memecoins de Donald Trump, que eran un proyecto respaldado por Milei para explorar el mundo de cripto, pensé que $LIBRA era parte de ese plan.

Entonces, con toda esa información, decidí comprar esta moneda e invertir dinero.

¿Perdiste mucho dinero?

Perdí la mitad. Puse US$12.000. Tengo amigos que perdieron hasta US$100.000, personas a las que les había ido muy bien con las monedas de Trump.

El riesgo de la inversión era demasiado alto...

Es lo más riesgoso que existe en el mundo de cripto. Esta tipo de monedas pueden bajar y subir mucho en pocas horas. La mayoría se van a cero en días.

Por eso, quiero resaltar que uno es responsable de todas las cosas que hace. Y es muy riesgoso comprar estas monedas. Pueden subir de precio muy rápido o bajar de precio muy rápido.

De vuelta, ¿por qué lo hiciste?

Porque ya había invertido en la cripto de Trump. Esa había sido la primera vez que teníamos a un presidente creando una una moneda mientras estaba en el cargo.

Pensé que era algo parecido. Pensé que era una versión de un bitcoin, pero más segura.

Pensé que me iba a ir mejor porque era algo relacionado con Milei. Es decir, en apariencia, no era una memecoin sino que era algo más serio. Las memecoins son apuestas de inversión de mayor riesgo.

¿Ya conocías a Milei?

Sí. Y me caía bien. Todos decían que era estaba haciendo un buen trabajo. Yo lo veía de una manera muy positiva.

¿Te generaba confianza?

Sí, Milei es alguien que está bien respetado por el mundo de criptomonedas.

En octubre pasado estuve en Buenos Aires, en una conferencia de blockchain, donde unas personas que estaban muy metidos en blockchain me dijeron que estaban se estaban comunicando con el equipo de Milei para crearlo.

En tu opinión, ¿la difusión de $LIBRA ha sido una estafa?

No, no creo que haya sido una estafa de Milei con el mundo de cripto. Sino de su creador.

Creo que Milei no entiende bien el mundo de cripto.

Pienso que Milei no entendió mucho y dijo "hagámoslo" y después entendió la magnitud de lo que es promover una criptomoneda como esta. Getty Images

Entonces, ¿el presidente no entendió lo que estaba compartiendo en sus redes?

Hay dos opciones.

La primera, es que le hicieron una estafa a él, que se encontró con este equipo y no sabía lo que estaba pasando. Si ese es el argumento de Milei, entonces está mostrando un nivel de incompetencia en tema importante.

La segunda opción es que diga que ha sido un experimento, que estaban probando y no funcionó. Pero entonces, mintió el viernes, cuando dijo que no tenía nada que ver con esto.

Entonces, o dice que lo estafaron o dice que en realidad si tenía que ver con esto. Es una situación muy complicada para él. Getty Images

Muchos hablan de un rug pull, que es cuando los promotores de una criptomoneda atraen a compradores y sólo para detener la actividad comercial, salir y quedarse con el dinero. ¿Lo ves así?

Mira, no lo sé. No creo que haya entendido lo que estaba haciendo.

Creo que publicó este tuit y que unas horas después alguien habló con él, me imagino que alguien de su equipo, le explicó un poco más de lo que estaba haciendo. Después lo borró y me sorprendió mucho.

¿Crees que el escándalo que estamos viendo debilita al mundo cripto?

El mundo de cripto quedó colapsado después de esto. Hay muchas personas que perdieron mucho.

Pero lo más difícil fue que había personas que compraron esta moneda antes de que mandara el tuit Milei. Y ganaron. Ganaron mucha, mucha plata.

Las personas que ganaron tenían una ventaja porque sabían de esto antes, sabían que venía una moneda de Argentina.

Entonces la estaban esperando y cuando vieron que era esta, la compraron al tiro y ganaron.

¿Qué conclusión sacas de todo esto?

Me parece que estamos aprendiendo que este mundo de las memecoins no es lo justo que era; no todos compiten con la misma información, con los mismos recursos. Hay personas que tienen una ventaja gigante.

Es decir, si no tienes la información insider, estás jugando un juego con una desventaja demasiado grande.