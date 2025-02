En Casa Rosada entierran la alianza con el PRO y acusan a Mauricio Macri "de golpear en el piso" a Javier Milei

En Casa Rosada redoblan la apuesta contra Mauricio Macri, luego de que el expresidente califique como "hecho grave" la controversia por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y tras asegurar que “Milei está descuidado y mal rodeado".

Los principales funcionarios que ingresan a diario al despacho de Javier Milei son tajantes con respecto al líder del PRO. "Macri fracasó y lo quiso golpear en el piso al presidente, que se olvide de una alianza", señaló una figura libertaria, en diálogo con MDZ.

Para los alfiles oficiales, las declaraciones del exmandatario solo aceleran el proceso de descomposición entre el PRO y La Libertad Avanza, en medio de los intentos para lograr alguna convergencia por las elecciones legislativas. "No va a existir una alianza con Macri, incluso tampoco con el PRO. Macri ya se terminó y solo nos resta", sentencian los principales referentes del partido gobernante.

Desde los pasillos de Balcarce 50, remarcan: "Nos decía que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, la chocó en tres años y nos viene a dar clase de gobernar".

"La única posibilidad concreta es la rendición absoluta, acá nadie del PRO nos va a decir cómo tenemos que gobernar. Si quieren venir dirigentes del PRO, abiertos siempre y cuando no quieran imponer nada", sentencian los armadores de LLA, quienes sepultan la idea de una sinergia con el partido amarillo, que justamente este lunes se había reunido para diagramar un posible acuerdo electoral con el Gobierno, sin que esto implique la disolución del PRO y no represente una fuga masiva de sus referentes.

"En algún sentido debe sentirse espejado, replica las mismas cosas que le hacían a él", habían marcado más temprano otras fuentes oficiales, quienes recordaron aquellos cuestionamientos que sobrevolaban en el gobierno macrista sobre los funcionarios más cercanos al por entonces presidente, entre ellos el exjefe de gabinete, Marcos Peña.

Manuel Adorni respondió a las críticas de Mauricio Macri

El vocero presidencial fue consultado por las frases del exmandatario sobre la gravedad de la polémica por la promoción del presidente a la criptomoneda. En el marco de su conferencia de prensa, expresó este martes: "Lo que dijo Mauricio Macri estuvo en línea o bastante en línea con el comunicado del PRO. Me parece que lo del comunicado del PRO y el planteo de Mauricio Macri – entendemos - que va en línea con que todo lo que pueda no estar esclarecidos esclarezca y que la Justicia investigue. Y en tal caso, en el extremo, si hay que usar la guillotina que se use, pero qué problema hay con eso".

"Es la opinión del Presidente Mauricio Macri, es la opinión del PRO; y – efectivamente - va a pasar lo que ellos dicen que es que la Justicia va a investigar y va a determinar si hubo alguna responsabilidad de alguna índole de alguna persona. Y estaba perfecto y es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que pasar", comentó el portavoz.

"Es que no esperábamos otra cosa, ni dejamos de esperar; hasta nosotros pretendemos que la Justicia investigue lo que tenga que investigar y que la Oficina Anticorrupción haga lo suyo y nos parece que es razonable también", concluyó.