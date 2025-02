El motivo por el cual Jonatan Viale disparó contra Alberto Fernández y Miguel Ángel Pichetto

Al affaire por el activo digital "difundido" por el presidente de la nación, le siguió otro hecho de gran repercusión. El video en el que se ve al asesor presidencial, Santiago Caputo, intervenir ante la pregunta del periodista Jonatan Viale sobre la defensa de Javier Milei y la respuesta de este sobre un potencial abordaje del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En este contexto, el periodista de la señal de noticias TN, criticó algunas de las repercusiones generadas. Entre ellas, las de Miguel Pichetto, jefe de bloque de Encuentro Federal, y del expresidente de la nación, Alberto Fernández.

Por su parte, Pichetto declaró en una entrevista radial el día de hoy, que "e imprescindible arrojar por la borda lastres", en relación a Santiago Caputo. Además, apuntó contra Viale al asegurar que es un "periodista al servicio del poder". La respuesta no se hizo esperar: "Pichetto me dijo a mi ´periodista al servicio del poder´. Pichetto, el tipo que vivió toda su vida al servicio del poder político", replicó el periodista.

"El senador que le cuidó los fueros a Cristina para que no vaya presa. ¿Vos, Pichetto, me decís eso? Hay que ser muy cobarde, te abstuviste, Ficha Limpia, para cuidar a los corruptos. Toda su vida al servicio de la casta, justamente por eso estoy acá", respondió Viale en su descargo de este lunes.

Alberto Fernández y su respuesta en X tras la filtración.

Por otro lado, el experiodista de La Nación+ reparó en las menciones hizo Alberto Fernández a través de su cuenta de X: "Que estos tipos, que destruyeron el país, critiquen a un periodista por haberse equivocado por meterse Caputo al despacho, ahí me levanté", y agregó: "Lo que no acepto, es que los políticos ladrones me den cátedra para vivir".

"Que el golpeador y fiestero este, Alberto Fernández, que hoy lo vi, predique moral. Alberto cerrá el orto, no le pegues a las mujeres", manifestó Viale. Además, el periodista hizo mención del escándalo surgido el año pasado, y le recordó la política de cierre de la cuarentena: "Hiciste de la quinta de Olivos un cabaret" y "por tu culpa murieron miles de argentinos. Malnacido, encerraste a la gente para rascar unos puntitos más".

Finalizada la entrevista, Alberto Fernández publicó una irónica respuesta en la que se ve a Jonatan Viale y Javier Milei bajo la leyenda "Game Over".